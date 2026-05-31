Kebakaran Rumah di Blora Hanguskan Uang Tunai Rp 65 Juta hingga Kendaraan

Kebakaran sebuah rumah milik Parji, 65, warga Desa Ngampon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Minggu (31/5). Perabot, kendaraan, hingga uang tunai Rp 65 juta ludes terbakar. (ANTARA)
JawaPos.com - Kebakaran sebuah rumah milik Parji, 65, warga Desa Ngampon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang diduga akibat konsleting listrik mengakibatkan uang tunai Rp 65 juta, satu unit sepeda motor, dan berbagai barang berharga lainnya ikut terbakar, Minggu.
Menurut Kasihumas Polres Blora AKP Midiyono, peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada pukul 04.05 WIB dan pertama kali diketahui oleh Parsini, anak korban.
Saat kejadian, kata dia, saksi sedang tertidur, namun terbangun setelah mendengar suara ledakan kecil seperti bambu meletus dari dalam rumah. Saat diperiksa, meteran listrik sudah terbakar dan api dengan cepat merambat ke dinding rumah yang terbuat dari papan kayu.
"Mengetahui kejadian tersebut, saksi segera meminta bantuan warga sekitar. Informasi kemudian diteruskan kepada Bhabinkamtibmas Desa Ngampon dan Polsek Jepon," ujarnya, dikutip Minggu (31/5).
Petugas gabungan yang tiba di lokasi bersama warga kemudian berupaya memadamkan api hingga kobaran berhasil dikendalikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sebagian besar bangunan rumah beserta isinya ludes terbakar.
Barang-barang yang hangus meliputi rumah induk, rumah gandok, perabot rumah tangga, dokumen penting, uang tunai sekitar Rp 65 juta, satu unit sepeda motor Honda Revo, serta satu unit sepeda ontel.
"Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 150 juta," ujarnya.
Petugas kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain sisa material bangunan yang terbakar, sisa uang pecahan Rp 100 ribu yang hangus, serta kerangka sepeda motor dan sepeda ontel.
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