PSI Lampung: Kami (Masyarakat) Merasakan Dampak Pembangunan Selama Kepemimpinan Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Silvester Kurniawan/Radar Solo)
JawaPos.com - Sosok Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Lampung. Selama menjadi orang nomor satu di republik ini, banyak pembangunan dan perbaikan yang dirasakan masyarakat Lampung.
Klaim itu diungkapkan oleh Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian. Dia mengaku banyak pembangunan dan perhatian yang telah diberikan Jokowi selama memimpin Indonesia.
Kini masyarakat Lampung rindu dengan Jokowi. Mulai dari tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh budaya, relawan Jokowi, relawan Gibran, dan masyarakat umum lainnya.
Baca Juga:Tanggapi Viralnya Lagu "My Little Bolu Ketan" , Jokowi: Rupanya Lagu Pak Bahlil Sudah Sampai di Depan Rumah
"Kami (masyarakat) merasakan langsung dampak pembangunan di Lampung selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Achmad Ridho Julian kepada media pada Minggu (31/5).
Achmad Ridho Julian menyebut bahwa Jokowi dijadwalkan berkunjung ke Lampung pada akhir Juni 2026. Kunjungan itu merupakan bentuk pemenuhan undangan masyarakat Lampung yang merindukan Jokowi.
“Seluruh jajaran pengurus PSI Lampung membersamai seluruh agenda Jokowi ke Lampung,” lanjut Achmad Ridho. Mereka mulai dari tingkat DPW, DPD, DPC, hingga DPRt. Jajaran PSI bakal berkolaborasi dengan organisasi relawan Jokowi dan relawan Gibran.
Achmad Ridho mengaku bahwa selama menjabat sebagai Presiden Ke-7, Jokowi telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan di Lampung. Mulai dari pembangunan jalan nasional, perbaikan jalan provinsi, jalan tol Trans-Sumatera, pembangunan waduk, infrastruktur pertanian, hingga berbagai program pembangunan lainnya. "Semua itu manfaatnya sangat dirasakan masyarakat Lampung,” imbuhnya.
Pesatnya pembangunan itu membuat masyarakat Lampung sangat terkesan dengan mantan gubernur DKI Jakarta itu. Dia merasa pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan kesejahteraan
masyarakat Lampung lebih baik.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal