Ryandi Zahdomo
Selasa, 26 Mei 2026 | 21.03 WIB

Kronologi Kepsek di Tulungagung Meninggal di Hotel Saat Bersama Guru SD, Diduga Selingkuh

Ilustrasi selingkuh

JawaPos.com - Sebuah skandal memicu kehebohan di dunia pendidikan Tulungagung. Seorang kepala sekolah (kepsek) berinisial S, 50, dilaporkan meninggal dunia saat menginap di sebuah hotel di Trenggalek, Jawa Timur.

Nahasnya, insiden tersebut terjadi saat korban sedang berduaan dengan seorang guru SD perempuan berinisial MSR, 39. Keduanya diketahui merupakan rekan kerja di sekolah yang sama dan masing-masing sudah memiliki keluarga. Kasus dugaan perselingkuhan sesama ASN ini pun langsung menjadi sorotan publik.

Kronologi Kejadian di Kamar Hotel

Dikutip dari Fajar, peristiwa bermula ketika S dan MSR check-in di sebuah hotel di wilayah Trenggalek pada Selasa pagi. Setelah beberapa jam beristirahat di dalam kamar, MSR mendadak panik dan melapor ke pihak hotel karena S tiba-tiba tidak sadarkan diri.

Meski sempat diberikan bantuan napas buatan, nyawa sang kepsek tidak tertolong. Pihak kepolisian yang menerima laporan langsung bergerak cepat menuju lokasi kejadian.

Kapolres Trenggalek AKBP Alith Alarino menuturkan, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi usai menerima laporan dari pihak hotel. Polisi juga mengamankan sejumlah barang dari lokasi kejadian untuk kepentingan penyelidikan.

"Petugas langsung melakukan pemeriksaan di lokasi dan meminta keterangan saksi," ujarnya dikutip Selasa (25/5).

Penyebab Kematian dan Hasil Penyelidikan Polisi

Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sementara, polisi tidak menemukan adanya indikasi korban mengonsumsi obat kuat sebelum meninggal dunia. Berdasarkan keterangan MSR, korban mendadak tumbang akibat mengalami masalah pernapasan.

"Menurut keterangan saksi, korban mengalami sesak napas saat berhubungan badan. Setelah itu korban seperti tertidur dan tidak bisa dibangunkan," kata Alith.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
