Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan Bawa Dampak Positif Keluarga di Pesisir, Istri Nelayan: Alhamdulillah

JawaPos.com — Hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo memberikan dampak positif bagi keluarga pesisir. Masyarakat bersyukur karena Leato Selatan menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian langsung dari pemerintah.

Fatra Ismail, Marlena, Yusran Gaigo, Mardia Arif, dan Hartati Marjuk dengan kompak menyampaikan rasa bahagia atas perubahan yang mulai dirasakan sejak KNMP Leato Selatan berdiri.

“Alhamdulillah, ada perubahan. Alhamdulillah, ada perubahan,” kata mereka serentak di depan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi KNMP Leato Selatan, Sabtu (9/5).

Para istri nelayan itu menyebut program KNMP telah membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat pesisir. Berbagai fasilitas penunjang kini mulai tersedia demi meningkatkan kesejahteraan nelayan serta keluarga.

Mardia Arif, salah satu istri nelayan, menyebutkan sejumlah fasilitas yang sudah hadir antara lain bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang terintegrasi dengan KNMP, pabrik es, fasilitas kuliner, ruang genset, hingga perbengkelan yang mendukung aktivitas nelayan sehari-hari.

“Sudah ada bangunan Koperasi Merah Putih, KNMP. Ada fasilitas pabrik es, ada kuliner, ada ruang genset. Perbengkelan,” ucap Mardia.

Pada kesempatan itu, para ibu mengaku sangat tersentuh dengan perhatian Prabowo terhadap kehidupan nelayan. Mereka menyampaikan terima kasih, berharap program ini bisa terus berlanjut dan memberi dampak lebih besar bagi kesejahteraan warga.

Mereka berharap keberadaan KNMP dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan di kawasan pesisir untuk ikut berkembang dan memiliki aktivitas produktif.