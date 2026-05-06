Dorong Advokasi Kebijakan Berbasis Data Jadi Sorotan, Diganjar Indonesia Leading Women Awards 2026

JawaPos.com - Ajang prestisius Leading Women Awards 2026 sukses dihelat oleh CNN Indonesia pada 5 Mei 2026 kemarin. Ajang penghargaan mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap praktik industri yang lebih transparan dan inklusif, di tengah tuntutan agar sektor bisnis berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Dian Widyanarti, Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group, meraih penghargaan Outstanding Leader in Regulatory Advocacy and Responsible Industry Policy dalam ajang Indonesia Leading Women Awards 2026.

Penghargaan ini menyoroti peran Dian dalam mendorong advokasi kebijakan yang dinilai lebih seimbang dan berbasis data, sekaligus membangun dialog antara industri dan regulator di tengah kompleksitas isu-isu regulasi. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, ia dikenal aktif menjembatani kepentingan bisnis dan kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif.

Di tengah tantangan regulasi yang terus berkembang, pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

“Peran kami tidak hanya berhenti pada proses advokasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap dialog kebijakan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan industri dan kepentingan publik secara seimbang,” ujar Dian.

Ia menekankan bahwa regulasi yang efektif membutuhkan keterbukaan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan.