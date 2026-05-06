Dorong Advokasi Kebijakan Berbasis Data Jadi Sorotan, Diganjar Indonesia Leading Women Awards 2026

Dian Widyanarti, Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group, meraih penghargaan Outstanding Leader in Regulatory Advocacy and Responsible Industry Policy. (Istimewa)
JawaPos.com - Ajang prestisius Leading Women Awards 2026 sukses dihelat oleh CNN Indonesia pada 5 Mei 2026 kemarin. Ajang penghargaan mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap praktik industri yang lebih transparan dan inklusif, di tengah tuntutan agar sektor bisnis berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Dian Widyanarti, Head of Corporate & Regulatory Affairs Bentoel Group, meraih penghargaan Outstanding Leader in Regulatory Advocacy and Responsible Industry Policy dalam ajang Indonesia Leading Women Awards 2026.
Penghargaan ini menyoroti peran Dian dalam mendorong advokasi kebijakan yang dinilai lebih seimbang dan berbasis data, sekaligus membangun dialog antara industri dan regulator di tengah kompleksitas isu-isu regulasi. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade, ia dikenal aktif menjembatani kepentingan bisnis dan kebijakan publik melalui pendekatan kolaboratif.
Di tengah tantangan regulasi yang terus berkembang, pendekatan ini dianggap penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.
“Peran kami tidak hanya berhenti pada proses advokasi, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa setiap dialog kebijakan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik, berbasis data, serta mampu menjawab kebutuhan industri dan kepentingan publik secara seimbang,” ujar Dian.
Ia menekankan bahwa regulasi yang efektif membutuhkan keterbukaan dan kepercayaan antar pemangku kepentingan.
“Saya percaya bahwa regulasi yang efektif hanya dapat terwujud melalui keterbukaan, kepercayaan, dan dialog yang konstruktif lintas sektor,” tambahnya.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!