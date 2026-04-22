Tim JPC
Rabu, 22 April 2026 | 20.08 WIB

APBD Tersedot Rp 72 Miliar untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih, Pemkab Blora Lakukan Efisiensi Anggaran

DIBANGUN: Plang tanda pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kelurahan Tegalgunung, Blora Kota. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADAR KUDUS)

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Blora memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di wilayahnya. Anggaran tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal daerah pada 2026.

Bupati Blora Arief Rohman menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran guna memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan baru yang menetapkan pembangunan KKMP menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Kebijakan baru, bahwa KKMP Merah Putih akan menjadi tanggung jawab APBD," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Kabupaten Blora memiliki 24 kelurahan yang masing-masing direncanakan memiliki satu unit KKMP. Dengan estimasi biaya pembangunan sebesar Rp3 miliar per unit, total kebutuhan anggaran mencapai Rp72 miliar.

“Rp 72 miliar akan kami siapkan di anggaran APBD Perubahan. Kami lagi ngitung, di anggaran perubahan ini, ada apa saja (yang dapat dihemat)," terangnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah daerah masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak juknis) dari pemerintah pusat. Hal ini penting sebagai dasar dalam pelaksanaan program di daerah agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Meski demikian, Pemkab Blora memastikan tetap akan mendukung penuh implementasi program Koperasi Merah Putih. Program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

“Yang koperasi desa tanggung jawab Dana Desa. Untuk KKMP akan menjadi tanggung jawab dari APBD," terangnya.

Lebih lanjut, Arief menyebutkan bahwa pihaknya tengah mengidentifikasi sejumlah pos anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Selain anggaran internet, pemerintah daerah juga akan meninjau kembali berbagai belanja lainnya yang dinilai bisa dialihkan.

Hasil efisiensi tersebut nantinya akan dikumpulkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan KKMP di seluruh kelurahan. Upaya ini dilakukan agar program tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah secara keseluruhan.

