Sabik Aji Taufan
20 April 2026, 02.27 WIB

Rekayasa Lalu Lintas Kemala Run 2026 di Bali Berjalan Optimal, Kakorlantas sebut Petugas Bekerja Terukur

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bhayangkari Juliati Listyo Sigit Prabowo menghadiri Kemala Run 2026. (Polri)

 

JawaPos.com - Polri telah menyelesaikan Kemala Run 2026 di Bali. Kegiatan ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan Korlantas Porlk bersama Polda Bali juga berjalan optimal.
 
Dalam acara ini, 10.000 peserta dari dalam dan luar negeri berhasil diakomodir dengan baik. Guna mendukung kelancara acara, sejak kemarin Polda Bali telah melakukan sterilisasi di sejumlah titik strategis. 
 
Jalur utama di sisi utara Jalan Bypass Ida Bagus Mantra digunakan sepenuhnya sebagai lintasan lomba, sementara jalur sisi selatan tetap difungsikan untuk kendaraan dengan sistem dua arah terbatas. Pengalihan arus kendaraan diarahkan ke jalur alternatif seperti Jalan Mulawarman dan Jalan Raya Guwang guna menghindari kepadatan di titik utama.
 
Ribuan personel gabungan ditempatkan di sepanjang rute lomba, simpul-simpul kemacetan, serta titik pengalihan arus. Mereka diperintahkan mengatur lalu lintas agar mobilitas masyarakat tetap berjalan.
 
 
Selain itu, Polda Bali juga berperan aktif dalam menyusun skema rekayasa lalu lintas secara komprehensif sebelum kegiatan berlangsung, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penutupan dan pengalihan arus, menjamin akses prioritas bagi kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi langsung di lapangan selama kegiatan berlangsung.
 
Kendaraan bertonase besar seperti truk dan bus dialihkan ke jalur luar kawasan. Penutupan jalan dilakukan bertahap agar aktivitas masyarakat tidak terlalu terganggu.
 
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengaku senang dengan keberhasil Kemala Run 2026. Keberhasilan pengaturan lalu lintas merupakan hasil kerja keras seluruh petugas di lapangan.
 
“Keberhasilan pengamanan dan rekayasa lalu lintas pada Kemala Run 2026 ini merupakan hasil dari perencanaan yang matang, koordinasi yang kuat, serta kerja sama yang baik antara Korlantas Polri, Polda Bali, dan seluruh stakeholder terkait," kata Agus.
 
"Kami memastikan seluruh langkah yang diambil mengutamakan keselamatan peserta dan kenyamanan masyarakat,” imbuhnya.
 
Agus mengatakan, petugas di lapangan fokus pada pelayanan masyarakat, dengan tetap memperhatikan arus kendaraan. Oleh karena itu, rekayasa lalu lintas dilakukan dengan cermat berdasarkan pantauan di lapangan.
 
“Rekayasa lalu lintas dilakukan secara terukur dan fleksibel, dengan tetap memberikan akses bagi masyarakat dan kendaraan prioritas. Ini menjadi bukti bahwa pengamanan event besar dapat berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas umum secara signifikan,” tambahnya.
 
Sementara itu, perwakilan Tim Syah Creative, Pradita, yang turut berada di garis depan pelaksanaan kegiatan, juga mengapresiasi jalannya pengaturan lalu lintas selama event berlangsung.
 
“Manajemen lalu lintasnya sudah sangat baik. Terima kasih kepada tim Polda Bali dan seluruh peserta yang tertib sehingga acara ini bisa berjalan lancar,” ujarnya.
 
Hasil dari upaya tersebut menunjukkan bahwa selama kegiatan berlangsung tidak terjadi kemacetan signifikan baik di jalur utama maupun jalur alternatif. Arus lalu lintas terpantau tetap bergerak dengan lancar dan terkendali, sementara seluruh rangkaian Kemala Run berjalan sesuai rencana dalam situasi yang aman dan kondusif.

Editor: Sabik Aji Taufan
