JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sukses meraih penghargaan bergengsi pada kategori Pemberdayaan Desa dan Pengentasan Kemiskinan dalam ajang JawaPos.com Wilwatikta Award 2026 yang digelar di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas efektivitas berbagai program pemberdayaan masyarakat serta akselerasi penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh jajaran Pemerintah Kota Malang.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasinya kepada seluruh elemen yang telah bersinergi membangun kota. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol capaian, melainkan pemacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkot Malang untuk terus bekerja lebih keras meningkatkan performa pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Ke depan, Wahyu Hidayat menegaskan bahwa Pemerintah Kota Malang akan terus berinovasi agar setiap kebijakan dan program kerja mampu menyentuh kebutuhan dasar warga secara tepat sasaran.

"Pemkot Malang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin baik, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Wahyu.

Keberhasilan Pemerintah Kota Malang meraih penghargaan Wilwatikta Awards pada kategori Pemberdayaan Desa dan Pengentasan Kemiskinan didasarkan pada olah data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Dalam memotret kinerja daerah di wilayah kerja Bakorwil 3, BPS menggunakan perhitungan bobot proporsional 50 banding 50 yang menggabungkan capaian rendahnya tingkat kemiskinan aktual pada tahun 2025 dengan besaran laju penurunan angka kemiskinan dari tahun 2024 ke 2025.

Berdasarkan data BPS tersebut, Kota Malang mencatatkan performa yang solid dengan keberhasilan menekan persentase penduduk miskin dari angka 3,91 persen pada tahun 2024 turun menjadi 3,85 persen pada tahun 2025.

Capaian angka kemiskinan yang terjaga di level tiga persen ini menunjukkan kuatnya fondasi kesejahteraan warga serta efektivitas perlindungan sosial di tengah dinamika ekonomi perkotaan.

Meskipun persentase kemiskinan sejak tahun sebelumnya sudah berada di level satu digit yang sangat rendah dan secara struktural menyisakan kelompok kemiskinan yang semakin sulit dientaskan, Pemerintah Kota Malang terbukti tetap mampu memangkas angka kemiskinan sebesar 0,06 poin persentase dalam kurun waktu satu tahun.

Walikota Malang Wahyu Hidayat (lima dari kanan) setelah melakukan rapat koordinasi persiapan Malang Bersinar 2026 di Balai Kota Malang. JawaPos.com diwakili Wakil Pemimpin Redaksi Suprianto (empat dari kanan) (JawaPos.com)