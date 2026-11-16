IPM Apik, Kota Malang Raih Wilwatikta Awards di Inisiatif Pembangunan Manusia-Kesejahteraan Sosial

JawaPos.com - Pemerintah Kota Malang berhasil meraih peringkat kedua terbaik dalam ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 untuk kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas capaian pembangunan manusia sekaligus upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penilaian penghargaan ini didasarkan pada pengolahan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur. Khusus wilayah kerja Bakorwil 3, terdapat tiga indikator utama yang menjadi tolok ukur. Yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase penduduk miskin, serta tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat atau Gini Ratio.

Berdasarkan data BPS 2025, Kota Malang mencatatkan IPM sebesar 85,55. Angka tersebut menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang tinggi, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup layak masyarakat.



Capaian tersebut juga diikuti dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Persentase penduduk miskin di Kota Malang tercatat sebesar 3,85 persen. Sementara itu, Gini Ratio berada di angka 0,37 yang menggambarkan tingkat pemerataan pengeluaran masyarakat.

Tidak hanya unggul dari sisi capaian, Kota Malang juga menunjukkan tren perbaikan pada seluruh indikator sepanjang 2024 hingga 2025.

Dalam kurun waktu satu tahun, IPM Kota Malang meningkat 0,87 poin. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin berhasil ditekan sebesar 0,06 poin persentase. Adapun Gini Ratio membaik sebesar 0,05 poin. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembangunan manusia dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang.

BPS Jawa Timur kemudian menggabungkan capaian tingkat kesejahteraan dan dinamika perbaikannya melalui standarisasi sejumlah indikator. Hasilnya, Kota Malang memperoleh skor level kesejahteraan sebesar 68,79 atau melampaui ambang batas kategori tertinggi sebesar 63,67.

Sementara itu, skor dinamika kesejahteraan Kota Malang tercatat sebesar 0,20. Berdasarkan kombinasi kedua penilaian tersebut, Kota Malang masuk klasifikasi daerah Sangat Sejahtera dan Relatif Stabil dengan skor akhir 23.

Hasil penilaian itu sekaligus menempatkan Kota Malang sebagai daerah dengan capaian terbaik kedua di wilayah Bakorwil 3 dalam kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial pada Wilwatikta Awards 2026.

Di sisi lain, CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar Satria Perdana menjelaskan penghargaan diharapkan mampu mendorong kabupaten dan kota di Jawa Timur terus memperbaiki kualitas pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dhimas juga menekankan pentingnya menghadirkan hasil pembangunan kepada publik agar manfaatnya tidak berhenti pada laporan administratif.