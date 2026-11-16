Kota Malang Raih Penghargaan Lompatan Pertumbuhan Ekonomi di Wilwatikta Award 2026

JawaPos.com - Prestasi gemilang kembali ditorehkan oleh Pemerintah Kota Malang di kancah regional Jawa Timur. Kota Malang sukses menyabet penghargaan bergengsi dalam kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi pada ajang JawaPos.com Wilwatikta Award 2026 yang dihelat di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas solidnya kinerja pembangunan serta penguatan sektor riil. Keberhasilan Pemkot Malang meraih penghargaan Wilwatikta Awards ini didasarkan pada hasil olah data akurat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

Dalam memotret kinerja ekonomi daerah di wilayah kerja Bakorwil 3, BPS menggunakan indikator Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) nonmigas untuk mengukur ekspansi aktivitas ekonomi masyarakat secara riil.

Penilaian ditentukan melalui penggabungan dua variabel utama, yakni kapasitas ekonomi eksisting pada tahun berjalan serta besaran akselerasi percepatan laju pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Indikator pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang mengantarkannya meraih peringkat kedua terbaik di wilayah Bakorwil 3 di antaranya pertumbuhan 2024 yang tercatat kokoh di level 5,41 persen sebagai fondasi ekonomi perkotaan yang matang.

Begitupun laju pertumbuhan 2025 yang melonjak tinggi menyentuh angka 5,92 persen, menjadi level pertumbuhan riil tertinggi di Bakorwil 3. Kenaikan tersebut menghasilkan akselerasi atau lompatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,51 poin persentase dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan catatan tersebut, Kota Malang mencatatkan skor komposit akhir di angka 2,67 berkat kombinasi performa pertumbuhan dan kuatnya akselerasi sektor perdagangan serta jasa.

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya. Menurutnya, pencapaian luar biasa ini bukan hanya sebuah trofi semata, melainkan wujud apresiasi sekaligus pelecut motivasi bagi jajaran Pemkot Malang untuk terus menggenjot kualitas pelayanan publik.

"Pemkot Malang berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin baik, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Wahyu Hidayat.