Pemkot Madiun Borong 3 Penghargaan Wilwatikta Awards 2026, Bukti Nyata Kolaborasi Pemerintah-Warga

JawaPos.com - Pemerintah Kota Madiun memborong tiga penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards yang digelar di Legacy Ballroom, Surabaya pada Jumat (30/10). Tiga penghargaan yang berhasil diraih Kota Madiun tersebut untuk kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Desa dan Pengentasan Kemiskinan, serta Daya Tarik Investasi dan Kemudahan Berusaha.

Capaian tiga penghargaan ini memperlihatkan keselarasan kinerja pembangunan di Kota Madiun. Di mana penguatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan angka kemiskinan berjalan beriringan dengan kesiapan ekosistem investasi daerah.

Pada kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial, BPS mencatat sepanjang tahun 2025, kualitas pembangunan manusia di Kota Madiun tercatat sangat unggul. Angka capaian IPM menyentuh angka 85,12.

Capaian ini mencerminkan tingginya mutu layanan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, Jangan lupa juga rendahnya tingkat kemiskinan Kota Madiun ada di angka 3,89 persen serta Gini Ratio di level 0,39.

Dari sisi progres tahunan, IPM Kota Madiun berhasil meningkat 0,61 poin dan ketimpangan pengeluaran membaik sebesar 0,04 poin pada indikator Gini Ratio. Dari capaian itu, menempatkan Kota Madiun dalam klasifikasi daerah Sangat Sejahtera dan Relatif Stabil dengan skor akhir 23 sekaligus mengunci peringkat pertama di wilayah Bakorwil 1.

Kemudian, pada kategori Pemberdayaan Desa dan Pengentasan Kemiskinan yang dihitung menggunakan bobot proporsional 50 banding 50 antara tingkat kemiskinan aktual tahun 2025 dan laju penurunannya dari tahun 2024.

Meski persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sudah berada di level rendah yakni 4,38 persen, Pemerintah Kota Madiun terbukti mampu memangkasnya lagi secara signifikan sebesar 0,49 poin persentase hingga turun ke angka 3,89 persen pada tahun 2025.

Perpaduan rendahnya angka kemiskinan tahun berjalan dan tajamnya akselerasi penurunan dalam setahun tersebut mengantarkan Kota Madiun meraih skor komposit terbaik sebesar -2,19.

Tingginya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan warga ini ditopang oleh kuatnya fondasi ekonomi daerah yang mengantarkan Kota Madiun meraih peringkat kedua wilayah Bakorwil 1 pada kategori Daya Tarik Investasi dan Kemudahan Berusaha dengan skor komposit akhir 41,22.

Kemudian, pada kategori Daya Tarik Investasi, keunggulan utama Kota Madiun terlihat mencolok pada kesiapan infrastruktur dan konektivitas wilayahnya yang membukukan skor 95,03. Skor tinggi tersebut ditopang oleh rasio kepadatan jaringan jalan terhadap luas wilayah yang mencapai 12,26 serta jangkauan koneksi internet kelurahan yang telah menyentuh 100 persen.

Kematangan infrastruktur fisik dan digital ini berpadu dengan skor kekuatan ekonomi sebesar 24,83 yang didukung oleh nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar 19.964, PDRB per kapita sebesar 98.078,45, rata-rata pertumbuhan ekonomi jangka menengah periode 2022–2025 yang stabil di angka 4,84 persen, serta ketersediaan faktor produksi angkatan kerja sebanyak 833.612.

Sementara itu, CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar Satria Perdana menjelaskan penghargaan diharapkan mampu mendorong kabupaten dan kota di Jawa Timur untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dhimas menekankan pentingnya menghadirkan hasil pembangunan kepada publik agar manfaatnya tidak berhenti pada laporan administratif. Menurutnya, prestasi suatu daerah perlu mendapatkan ruang apresiasi sekaligus menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya.