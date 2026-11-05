Produksi Padi Capai 1,33 Juta Ton, Lamongan Sabet Penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026

JawaPos.com — Kabupaten Lamongan meraih Terbaik I JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 kategori Kedaulatan Pangan Komoditas Beras dari Jawa Pos, yang diterima Bupati Yuhronur Efendi di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10).

Penghargaan ini mengukuhkan pengakuan terhadap konsistensi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional, ditopang produksi padi sepanjang 2025 yang mencapai 1.335.099 ton gabah.

Prestasi tersebut menempatkan kerja sektor pertanian Lamongan dalam sorotan, terutama dalam menjaga produksi dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan.

Di balik penghargaan itu, terdapat peran petani, dukungan infrastruktur, serta pendampingan pertanian yang menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.

Apa yang Mengantarkan Lamongan Meraih Terbaik I?

Produksi padi sebanyak 1.335.099 ton gabah sepanjang 2025 menjadi salah satu capaian utama sektor pertanian Kabupaten Lamongan.

Angka tersebut memperkuat posisi Lamongan sebagai daerah dengan produksi padi terbesar di Jawa Timur sekaligus kontributor penting bagi ketahanan pangan nasional.

Besarnya produksi itu memberi konteks pada penghargaan kategori Kedaulatan Pangan Komoditas Beras yang diterima Lamongan. Pengakuan tersebut berkaitan dengan konsistensi daerah dalam memperkuat pertanian dan mempertahankan perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Bupati YES, menerima langsung penghargaan tersebut di Surabaya.