Jombang Raih 2 Piala di JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026, Bupati Warsubi: Ini Bukan Titik Akhir

Bupati Jombang Warsubi (kiri) menerima penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar (kanan) di Legacy Ballroom, Surabaya, Jumat (30/10) malam. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com — Pemerintah Kabupaten Jombang meraih dua penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom, Surabaya pada Jumat (30/10) malam. Trofi itu didapatkan Jombang untuk kategori investasi serta pemberdayaan desa dan pengentasan kemiskinan.
Bupati Jombang Warsubi menerima langsung penghargaan tersebut dan menjadikannya dorongan memperbaiki pelayanan investor sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.
Dua kategori yang dimenangkan ialah Daya Tarik Investasi dan Kemudahan Berusaha serta Pemberdayaan Desa dan Pengentasan Kemiskinan.
Penetapannya mengacu pada analisis data objektif dan independen Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, dengan indikator statistik resmi sebagai dasar penilaian.
Bagi Warsubi, pengakuan di tingkat provinsi tersebut membawa tanggung jawab untuk melanjutkan kerja pemerintah daerah.
Ia menempatkan kemudahan berusaha dan upaya mengurangi kemiskinan dalam satu tujuan, yakni menghadirkan kesejahteraan yang bisa dirasakan masyarakat Jombang.
Apa yang Membawa Jombang Meraih Dua Penghargaan?
Kabupaten Jombang mendapatkan dua penghargaan melalui penilaian yang menyoroti iklim usaha serta pemberdayaan masyarakat desa.
Kedua kategori tersebut mempertemukan agenda menarik investasi dengan kebutuhan memperkuat kondisi sosial dan ekonomi warga.
Dalam bahan penganugerahan, kemudahan perizinan usaha dan efektivitas intervensi sosial menjadi bagian dari capaian yang mendapat pengakuan.
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