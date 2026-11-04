Kabupaten Lumajang Raih Wilwatikta Awards 2026, Indah Bidik Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi

Bupati Lumajang Indah Amperawati (kiri) saat menerima JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar (kanan) di Legacy Ballroom, Surabaya pada Jumat (30/11). (Dok JawaPos.com).
JawaPos.com - Kabupaten Lumajang meraih JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 untuk kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi. Penghargaan itu yang diterima Bupati Lumajang Indah Amperawati di Legacy Ballroom Surabaya pada Jumat (30/10).
Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kabupaten untuk terus berbenah, sekaligus memperkuat upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan investasi yang mendapat perhatian dari kepala daerah.
Bagi Indah, apresiasi dari JawaPos.com itu memiliki arti lebih dari sekadar penerimaan penghargaan. Ia mengaitkan pencapaian Kabupaten Lumajang dengan perkembangan investasi, khususnya yang berasal dari investor asing.
Penerimaan penghargaan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Indah untuk menyampaikan arah yang ingin terus diperjuangkan pemerintah daerah.
Fokusnya adalah perbaikan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang bisa meningkat secara signifikan.
Apa Makna Wilwatikta Awards 2026 bagi Lumajang?
Wilwatikta Awards 2026 menjadi bentuk apresiasi yang dipandang Indah sebagai pengakuan terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Lumajang.
Dalam keterangannya seusai menerima penghargaan, ia secara khusus menyoroti perkembangan investasi di daerah yang dipimpinnya.
Indah menyampaikan terima kasih kepada Jawa Pos Group atas penghargaan dalam kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi tersebut.
Ia juga mengingat pengalamannya mengikuti ajang penghargaan ketika masih bertugas sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022