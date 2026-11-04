Kabupaten Lumajang Raih Wilwatikta Awards 2026, Indah Bidik Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi

JawaPos.com - Kabupaten Lumajang meraih JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 untuk kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi. Penghargaan itu yang diterima Bupati Lumajang Indah Amperawati di Legacy Ballroom Surabaya pada Jumat (30/10).

Penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah kabupaten untuk terus berbenah, sekaligus memperkuat upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan investasi yang mendapat perhatian dari kepala daerah.

Bagi Indah, apresiasi dari JawaPos.com itu memiliki arti lebih dari sekadar penerimaan penghargaan. Ia mengaitkan pencapaian Kabupaten Lumajang dengan perkembangan investasi, khususnya yang berasal dari investor asing.

Penerimaan penghargaan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Indah untuk menyampaikan arah yang ingin terus diperjuangkan pemerintah daerah.

Fokusnya adalah perbaikan berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang bisa meningkat secara signifikan.

Apa Makna Wilwatikta Awards 2026 bagi Lumajang?

Wilwatikta Awards 2026 menjadi bentuk apresiasi yang dipandang Indah sebagai pengakuan terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Lumajang.

Dalam keterangannya seusai menerima penghargaan, ia secara khusus menyoroti perkembangan investasi di daerah yang dipimpinnya.

Indah menyampaikan terima kasih kepada Jawa Pos Group atas penghargaan dalam kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi tersebut.