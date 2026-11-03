Komitmen Kembangkan SDM, Investasi, dan Tekan Kemiskinan, Pemkot Probolinggo Raih Wilwatika Awards

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo sukses menyabet penghargaan bergengsi pada ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 yang berlangsung Jumat (30/10) di Legacy Ballroom Surabaya.

Tak tanggung-tanggung, Kota Probolinggo memborong tiga penghargaan sekaligus. Yakni pada kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial, Daya Tarik Investasi, dan Pengentasan Kemiskinan.

Wali Kota Probolinggo Aminuddin mengatakan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan akselerasi Pemkot Probolinggo dalam menggenjot penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Ia pun menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas apresiasi dari JawaPos.com. Menurutnya, penghargaan ini menjadi pemicu optimisme jajaran birokrasi dalam mengakselerasi program-program kesejahteraan masyarakat.

"Pertama tentu kita ucapkan terima kasih, Kota Probolinggo diapresiasi oleh Jawa Pos mendapat penghargaan dalam kegiatan pemerintah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan," ujar Aminuddin di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Aminuddin mengungkapkan sebelum masa kepemimpinannya grafik penurunan kemiskinan di Kota Probolinggo terbilang lambat. Yakni hanya berkisar 0,1 persen selama kurun waktu lima tahun.

Namun, melalui komitmen dan strategi terintegrasi, Pemkot Probolinggo berhasil memangkas angka kemiskinan mencapai 0,65 hingga 0,68 persen hanya dalam waktu satu tahun terakhir.

"Alhamdulillah dalam waktu satu tahun kemarin sudah turun 0,6 sekian persen. Rasa optimisme di pemerintahan semakin menguat. Baru satu tahun sudah turun sebesar itu, sehingga semangat kita untuk menurunkan kemiskinan hingga dua digit (ribuan persen peningkatan efektivitas) dalam 5 tahun ke depan sangat memungkinkan," terangnya.