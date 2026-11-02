Raih Trofi Inovasi Pelayanan Publik di Wilwatikta Awards 2026, Bupati Pasuruan Tegaskan Komitmennya

Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan berhasil memboyong penghargaan bergengsi dalam kategori Inovasi Pelayanan Publik Unggul pada ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Trofi kepada Pemkab Pasuruan diberikan Jumat (301/10) di Legacy Ballroom, Surabaya.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen dan kerja keras Pemkab Pasuruan dalam mentransformasi serta meningkatkan kualitas layanan birokrasi yang cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada JawaPos.com atas pengakuan terhadap kinerja pelayanan publik di wilayahnya.
"Terima kasih kepada JawaPos.com karena Kabupaten Pasuruan mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan publik. Kami sangat mengapresiasi pengakuan ini. Memang pelayanan publik ini saat ini sedang kita dorong betul untuk perbaikan kualitas pelayanannya," ujar Rusdi di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.
Rusdi menegaskan capaian yang diraih Kabupaten Pasuruan dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 ini membuktikan bahwa berbagai program pembenahan tata kelola pemerintahan di Pemkab Pasuruan telah berjalan di jalur yang tepat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022