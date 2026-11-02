Raih Trofi Inovasi Pelayanan Publik di Wilwatikta Awards 2026, Bupati Pasuruan Tegaskan Komitmennya

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan berhasil memboyong penghargaan bergengsi dalam kategori Inovasi Pelayanan Publik Unggul pada ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Trofi kepada Pemkab Pasuruan diberikan Jumat (301/10) di Legacy Ballroom, Surabaya.

Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen dan kerja keras Pemkab Pasuruan dalam mentransformasi serta meningkatkan kualitas layanan birokrasi yang cepat, mudah, dan transparan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada JawaPos.com atas pengakuan terhadap kinerja pelayanan publik di wilayahnya.

"Terima kasih kepada JawaPos.com karena Kabupaten Pasuruan mendapatkan penghargaan inovasi pelayanan publik. Kami sangat mengapresiasi pengakuan ini. Memang pelayanan publik ini saat ini sedang kita dorong betul untuk perbaikan kualitas pelayanannya," ujar Rusdi di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.