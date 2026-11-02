Rajin Berinovasi dalam Pelayanan, Kota Mojokerto Raih Penghargaan di Wilwatikta Awards 2026

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita (kiri) saat menerima penghargaan dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/11). (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 untuk kategori Inovasi Pelayanan Publik dan Informasi. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita berkata saat ini Kota Mojokerto memiliki 259 inovasi pelayanan publik yang telah masuk dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ratusan inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kota Mojokerto ini alhamdulillah sejak tahun 2022 sama Kementerian Dalam Negeri itu dinobatkan sebagai kota terinovatif se-Indonesia. Dan kami mampu mempertahankan predikat tersebut ini tahun yang kelima," ujar Ning Ita di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10).
Ning Ita mengatakan tidak hanya dari sisi jumlah yang bertambah, pemerintah kota juga memperhatikan tingkat kematangan setiap inovasi. Menurut Ning Ita, tingkat kematangan inovasi Kota Mojokerto telah mencapai angka 111.
Indikator tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang dibuat tidak sekadar menjadi program sesaat. Melainkan juga benar-benar diterapkan secara berkelanjutan.
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