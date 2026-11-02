Kota Mojokerto Raih Penghargaan Kesetaraan Gender Wilwatikta Awards 2026, IKG Capai 95,65 Persen

JawaPos.com - Pemerintah Kota Mojokerto meraih kategori Kesetaraan Gender dalam Wilwatikta Awards 2026.

Indeks Kesetaraan Gender (IKG) Kota Mojokerto mencapai 95,65. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator upaya pemerintah kota dalam memperluas kesetaraan akses dan kesempatan bagi masyarakat, termasuk kelompok disabilitas.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mengatakan, angka IKG yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang semakin baik.

"Kalau kita lihat dari IKG, Indeks Kesetaraan Gender-nya Kota Mojokerto itu sudah di angka 95,65. Artinya kalau sudah mendekati 100, kesetaraannya sudah mendekati sempurna," ujar Ning Ita di sela penganugrahan Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10/2026).

Dia menjelaskan, kesetaraan dalam pembangunan tidak hanya menyangkut kesempatan antara laki-laki dan perempuan.

Pemerintah juga harus memberikan ruang bagi kelompok masyarakat lain yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk penyandang disabilitas.

Menurut Ning Ita, kelompok disabilitas telah menjadi salah satu sasaran program pembangunan di Kota Mojokerto. Salah satu bentuk perhatian tersebut terlihat dari pengembangan potensi atlet paralimpik.

Dia menyebut, banyak atlet disabilitas yang berasal dari Kota Mojokerto. Bahkan, keberadaan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Timur di Kota Mojokerto turut berkaitan dengan potensi atlet paralimpik di daerah tersebut.

"Jadi kalau ada NPCI Jawa Timur itu kan kantornya di Kota Mojokerto. Kenapa NPCI Jawa Timur kantornya bisa ada di Kota Mojokerto? Karena sebenarnya atlet-atlet disabilitas atau paralimpik itu paling banyak dari Kota Mojokerto," jelasnya.