Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan Hingga 4,91 %, Kota Mojokerto Raih Wilwatikta Awards 2026

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita (kiri) saat menerima penghargaan dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/11). (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Kota Mojokerto berhasil meraih penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 dalam kategori Pengentasan Kemiskinan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kota Mojokerto turun dari 5,05 persen menjadi 4,91 persen.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mengatakan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan yang sejalan dengan agenda nasional.
"Kalau kita tahu, salah satu prioritas nasional Bapak Presiden Prabowo adalah kita harus bisa menghapus kemiskinan ekstrem. Kemudian yang kedua kita harus mampu menurunkan angka kemiskinan," ujar Ning Ita di sela acara penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10/2026).
Dia menyebut, Kota Mojokerto telah mencapai angka nol persen untuk kategori kemiskinan ekstrem pada 2023. Setelah capaian tersebut, pemerintah kota kini berfokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dalam kategori prasejahtera.
Menurut dia, upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti setelah angka kemiskinan ekstrem berhasil ditekan. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan dapat meningkatkan taraf hidupnya.
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