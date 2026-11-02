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Penulis: Ardini Pramitha
Senin, 2 November 2026 | 17.09 WIB

Raih Penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026, Ning Ita Ungkap Capaian IPM di Kota Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita (kiri) saat menerima penghargaan dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/11). (Dok JawaPos.com) - Image

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita (kiri) saat menerima penghargaan dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/11). (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Kota Mojokerto berhasil meraih penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 dalam kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial. Capaian pada ajang penghargaan yang berlangsung Jumat (30/10) di Legacy Ballroom, Surabaya itu tidak lepas dari kerjasama berbagai stakeholder dan masyarakat Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mojokerto mencapai 82,35 pada 2025. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian 2024 yang berada di level 81,076.

Dia menjelaskan peningkatan IPM merupakan hasil pembangunan yang dilakukan melalui sejumlah sektor. Pengukurannya mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Kalau pembangunan manusia itu kan ada empat sektor ya. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan dan yang ketiga kan ekonomi. Dari sektor ini kan masing-masing diukur dengan parameter," ujar Ning Ita di sela penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10).

Dia menjelaskan, aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi memiliki indikator masing-masing.

"Sektor ekonomi, misalnya, diukur melalui indeks daya beli masyarakat. Ketiga indikator tersebut kemudian dikumulatifkan untuk menghasilkan angka IPM," katanya.

Editor: Diar Candra
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