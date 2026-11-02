Raih Empat Wilwatikta Awards 2026, Ning Ita Paparkan Capaian Pembangunan Kota Mojokerto

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita saat menerima piagam penghargaan Wilwatikta Awards 2026 di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10/2026). (Dok: JawaPos.com)
JawaPos.com - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau Ning Ita mengungkapkan sejumlah capaian pembangunan daerah usai menerima empat penghargaan dalam ajang Wilwatikta Awards 2026, Jumat (30/10/2026).
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kinerja pemerintah kota dalam berbagai sektor pembangunan.
Empat penghargaan yang diraih Kota Mojokerto meliputi kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial, Pengentasan Kemiskinan, Inovasi Pelayanan Publik dan Informasi, serta Kesetaraan Gender.
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Ning Ita mengatakan, penghargaan di bidang pembangunan manusia berkaitan dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Ketiga sektor tersebut masing-masing memiliki indikator pengukuran. Sektor pendidikan dan kesehatan diukur melalui indeks pendidikan dan kesehatan, sedangkan sektor ekonomi dilihat dari indeks daya beli masyarakat.
“Alhamdulillah, kalau tahun 2024 IPM kita di angka 81,076. Pada 2025 sudah masuk kategori sangat tinggi, yakni 82,35. Kalau 2026 baru akan dirilis tahun depan, 2027,” ujar Ning Ita.
Sementara itu, terkait penghargaan pengentasan kemiskinan, Ning Ita menyebut Kota Mojokerto telah mencapai angka nol persen kemiskinan ekstrem sejak 2023.
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Saat ini, pemerintah kota berupaya mendorong masyarakat prasejahtera agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Upaya tersebut turut terlihat dari penurunan angka kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Ning Ita menyampaikan, angka kemiskinan Kota Mojokerto yang sebelumnya sebesar 5,05 persen kini turun menjadi 4,91 persen.
“Alhamdulillah, BPS baru merilis dua minggu yang lalu. Angka kemiskinan Kota Mojokerto yang sebelumnya 5,05 persen, sekarang hanya tinggal 4,91 persen. Lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
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