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Penulis: Ardini Pramitha
Senin, 2 November 2026 | 06.13 WIB

Sumenep Raih Enam Penghargaan Wilwatikta Awards 2026, Jadi Kado Spesial Hari Jadi ke-757

Bupati Sumenep saat menerima piagam penghargaan Wilwatikta Awards 2026. (Dok: JawaPos.com) - Image

Bupati Sumenep saat menerima piagam penghargaan Wilwatikta Awards 2026. (Dok: JawaPos.com)

JawaPos.com - Kabupaten Sumenep berhasil meraih enam penghargaan dalam ajang Wilwatikta Awards 2026. 

Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi atas sejumlah program dan upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah di berbagai sektor.

Enam penghargaan yang diraih meliputi kategori Lompatan Pertumbuhan Ekonomi, Kedaulatan Pangan (Komoditas Beras), Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial, Pengembangan Wisata, Pengentasan Kemiskinan, serta Kesetaraan Gender.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima daerahnya.

Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah Kabupaten Sumenep mendapat enam penghargaan,” ujarnya di sela penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10/2026). 

Fauzi mengatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pihak. Terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga memperkuat kesetaraan gender.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus berupaya mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki Sumenep melalui penyelenggaraan beragam kegiatan dan event. 

Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian sekaligus memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas.

Salah satu sektor yang terus menunjukkan perkembangan adalah pariwisata. Fauzi menyebut, Sumenep memiliki beragam destinasi unggulan, mulai dari wisata alam, pantai, religi, hingga wisata budaya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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