Kota Kediri Raih 2 Penghargaan Wilwatikta Awards 2026, Vinanda Sebut Jadi Motivasi Pembangunan

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati (kiri) saat menerima penghargaan dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar pada JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 (30/10). (Dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Kota Kediri berhasil meraih dua penghargaan dalam ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan pada Jumat (30/10) di Legacy Ballroom, Surabaya. Kota Kediri meraih piala untuk kategori Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial serta Daya Tarik Investasi.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyampaikan penghargaan tersebut menjadi sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Menurutnya, capaian itu bukan semata-mata hasil kerja pemerintah, melainkan juga bentuk apresiasi terhadap seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.
"Tentunya suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Pemerintah Kota bisa mendapatkan penghargaan pada malam hari ini," ujar Vinanda pada acara penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.
Dia menjelaskan pembangunan manusia menjadi salah satu prioritas Pemkot Kediri. Sebab, pembangunan manusia merupakan tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan daerah.
Karena itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Fokus tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat.
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