Raih Dua JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026, Kab Blitar Diapresiasi di Sektor Pangan dan Gender

JawaPos.com - Kabupaten Blitar meraih dua penghargaan dalam ajang JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. Dua penghargaan tersebut diberikan untuk kategori Kedaulatan Pangan (Komoditas Beras) dan Kesetaraan Gender pada Jumat (30/10) di Legacy Ballroom, Surabaya.

Bupati Blitar Rijanto menyampaikan penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas program dan kebijakan yang telah direalisasikan pemerintah daerah. Dia menyebut, capaian itu tidak lepas dari upaya pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

"Ini penghargaan yang terbaik untuk kami karena memang program-program yang kami realisasikan di daerah mendapatkan penghargaan yang cukup bagus. Saya menyampaikan terima kasih," ujar Rijanto penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Dia menjelaskan di sektor pangan, Kabupaten Blitar memiliki sejumlah komoditas unggulan, mulai dari padi, jagung, hingga tebu. Rijanto mengatakan target produksi yang ditetapkan pemerintah pusat untuk sejumlah komoditas tersebut dapat direalisasikan.