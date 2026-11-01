Aktif dalam Penuntasan Kemiskinan, BIP Raih Kategori Spesial di JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026

Founder Bashra Bani Insan Peduli (BIP) Ali Zainal Abidin (kiri) saat menerima penghargaan Wilwatikta Awards 2026 dari CEO JawaPos.com Dhimas Ginanjar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.
JawaPos.com - Yayasan Bashra Bani Insan Peduli (BIP) meraih special award di JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026. BIP mendapat anugerah Inisiator Penuntasan Kemiskinan dan Peduli Sosial Jatim pada ajang Wilwatikta Awards 2026 yang digelar Jumat (30/10) malam di Legacy Ballroom, Surabaya. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas konsistensi gerakan kepedulian sosial yang diusung BIP dalam membantu masyarakat kurang mampu di Jawa Timur.
Founder BIP Ali Zainal Abidin menyampaikan gerakan sosial berbasis kepedulian masyarakat sangat krusial untuk terus menghadirkan harapan baru di tengah tantangan ekonomi saat ini. "Kami di sini mendapat kategori Inisiator Penuntasan Kemiskinan dan Peduli Sosial Jatim. Gerakan-gerakan kita tentunya sedikit banyak akan membawa harapan besar buat masyarakat," kata Ali di sela penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.
Ali memaparkan, jika melihat kondisi riil di lapangan, masih banyak warga yang membutuhkan uluran tangan langsung dari lembaga pengelola bantuan dan yayasan sosial. Ia menekankan bahwa penanganan persoalan kemiskinan tidak bisa dibebankan secara sepihak kepada pemerintah semata. Diperlukan sinergi yang solid dan integrasi data bersama pemerintah kabupaten/kota hingga pusat.
"Memang dari segi riil data, di lapangan masih banyak masyarakat yang butuh uluran tangan, butuh bergandengan tangan, khususnya yayasan sosial. Ini juga masukan sama Dinsos setempat sehingga stakeholder, Pemkab, hingga pemerintah pusat bisa bergandengan tangan," jelasnya.
Menurut Ali, langkah bergandengan tangan tersebut menjadi kunci untuk menghadirkan kebahagiaan serta kepastian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, Ali menilai kondisi ekonomi saat ini membutuhkan kepedulian bersama agar beban hidup warga yang berada di garis bawah dapat diringankan.
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