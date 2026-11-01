2 Piala Wilwatikta Awards 2026, Pemkot Surabaya Beber Penanganan Stunting dan Kemudahan Investasi

Kadiskominfo Kota Surabaya Dr. Drs. Eddy Christijanto M.Si., (kiri) saat menerima penghargaan JawaPos.com Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam. (Dok. JawaPos.com)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil membawa pulang dua penghargaan bergengsi dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 yang diinisiasi media JawaPos.com. Dua penghargaan yang diraih Kota Pahlawan tersebut yakni di bidang Inisiatif Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Sosial serta bidang Akselerasi dan Kemudahan Investasi Daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya Dr. Drs. Eddy Christijanto, M.Si. menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas pengakuan terhadap kinerja pembangunan daerah yang dicapai Pemkot Surabaya.
"Alhamdulillah Surabaya mendapat dua penghargaan. Yang pertama di bidang inisiatif pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, dan yang kedua terkait dengan kemudahan investasi," ujar Eddy usai penganugerahan penghargaan Wilwatikta Awards 2026 yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.
Eddy menjelaskan penghargaan di bidang kesejahteraan sosial diraih berkat keberhasilan strategi perlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam mengatasi persoalan masyarakat, khususnya penanganan stunting dan bantuan bagi warga berkebutuhan khusus.
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Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan aktif merangkul sektor swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta kolaborasi akademisi.
"Terkait permasalahan sosial, khususnya stunting dan masyarakat berkebutuhan khusus, tidak hanya dibiayai dengan APBD, tapi kita juga berkolaborasi dengan swasta memanfaatkan CSR mereka. Jadi mengentaskan masalah sosial di Surabaya melibatkan seluruh stakeholders, swasta, hingga akademisi agar tuntas," terangnya.
Sementara di bidang investasi, Pemkot Surabaya dinilai berhasil membangun sistem transparansi dan kepercayaan (trust) publik yang sangat tinggi bagi para calon investor.
Inovasi unggulan yang dihadirkan meliputi penyiapan Klinik Investasi serta instrumen digital Kalkulator Investasi. Fitur ini memudahkan investor melihat pemetaan potensi bisnis secara spesifik di wilayah Surabaya Utara, Selatan, Timur, maupun Barat.
"Melalui kalkulator investasi, investor bisa melihat pemetaan wilayah dan langsung tahu berapa tahun estimasi Payback Period (POP) atau balik modalnya. Ini yang menyebabkan investasi lebih mudah dan trust investor kepada Pemkot Surabaya sangat tinggi," ungkap Eddy.
Ia pun mengimbau para investor untuk tidak ragu menanamkan modalnya di Kota Pahlawan karena Pemkot menjamin kepastian perizinan, kemudahan proses, serta pengawasan iklim usaha yang kondusif.
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