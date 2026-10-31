Raih Wilwatikta Awards 2026, Cahyo Sebut Penghargaan Jadi Cambuk Tingkatkan Kinerja

JawaPos.com - Anggota DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mendapatkan penghargaan Tokoh Muda Inspiratif dan Penggerak Apresiasi Daerah dalam ajang Wilwatikta Awards 2026 yang diselenggarakan JawaPos.com.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kiprahnya dalam menjalankan peran politik dan mengawal kebijakan publik, khususnya bagi masyarakat di daerah konstituennya, Kota Surabaya.

Cahyo mengaku bersyukur sekaligus bangga atas penghargaan yang diterimanya. Namun, apresiasi tersebut tidak hanya dimaknai sebagai pencapaian, melainkan juga pengingat untuk terus meningkatkan kinerja sebagai wakil rakyat.

“Suatu kehormatan, rasa bangga dan syukur bagi kami mendapatkan amanah dan apresiasi dari JawaPos untuk menjadi salah satu tokoh penggerak aspirasi dan inspirasi bagi masyarakat, khususnya di wilayah konstituen kami di Kota Surabaya,” ujarnya di sela penganugerahan penghargaan yang digelar di Legacy Ballroom Surabaya, Jumat (30/10) malam.

Menurut dia, penghargaan itu menjadi evaluasi bahwa berbagai upaya yang dilakukan dalam aktivitas politik, termasuk mengawal kebijakan pemerintah, mendapat perhatian masyarakat.

Karena itu, Cahyo berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dia juga menilai pembangunan Jawa Timur membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah dan legislatif, tetapi juga pelaku usaha, masyarakat, akademisi, serta unsur lainnya melalui kolaborasi pentahelix.

“Dalam mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, ini membutuhkan kolaborasi pentahelix dari semua pihak. Apresiasi ini saya harap bisa memperkuat ikhtiar kita dan mengingatkan bahwa kita harus bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan Jawa Timur ke depan,” jelasnya.