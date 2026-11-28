JawaPos.com - Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya dipandang dari perjalanan organisasinya selama satu abad. Tetapi juga dari dinamika, gagasan, dan perannya dalam kehidupan masyarakat.

Beragam sisi itu diterjemahkan melalui karya seni dalam pameran bertajuk 100 Tahun NU: Seni dan Nahdlatul Ulama yang mempertemukan 62 seniman dengan 66 karya. Pameran ini berlangsung di OHD Museum, Magelang pada 27 November-27 Januari 2027.

Sebagaimana diberitakan Radar Jogja (Jawa Pos Group) pada Jumat (27/11) malam pameran bukan sekadar perayaan usia satu abad organisasi Islam itu. Melalui pendekatan seni, para perupa diberi ruang untuk membaca, merespons, sekaligus menyampaikan catatan kritis terhadap perjalanan NU.

Karya-karya yang ditampilkan menjadi cara lain untuk melihat hubungan NU dengan pesantren, santri, masyarakat kecil, hingga persoalan kebangsaan dan kemanusiaan.

Kurator pameran Suwarno Wisetrotomo mengatakan sejak awal dia mengusulkan agar pameran ini melibatkan seniman lintas generasi dan lintas iman. Menurut dia, seni terus tumbuh dan melahirkan seniman baru, sementara ruang untuk menampilkan karya masih terbatas. Karena itu, keterlibatan lintas generasi menjadi penting agar berbagai perspektif dapat hadir.

Adapun lintas iman dipilih karena Suwarno memandang, NU memiliki tradisi keterbukaan, memberi ruang bagi berbagai kalangan. Serta menempatkan pembelaan terhadap manusia dan kemanusiaan sebagai bagian penting dari gerakannya.

"Saya memandang NU adalah pelopor model bahwa organisasi ini mengakomodasi, mendengarkan, memberi ruang umat semuanya, membela manusia dan kemanusiaan," ujar Suwarno di OHD Museum, Jumat (27/11).

Dia menjelaskan pameran mengusung tiga semangat, yakni mempertemukan, mengingatkan, dan merayakan. Mempertemukan berarti menjadikan seni sebagai ruang perjumpaan berbagai latar belakang, gagasan, dan pengalaman.

Pameran tidak hanya mempertemukan karya dengan pengunjung, tetapi juga menghadirkan pertemuan antara seniman, tokoh agama, masyarakat, dan berbagai kelompok. Sementara mengingatkan dimaknai sebagai kesempatan bagi seniman untuk memberi catatan atas perjalanan NU. "Catatan tersebut tidak disampaikan melalui definisi tunggal atau pernyataan yang kaku, melainkan lewat metafora dan tafsir artistik masing-masing perupa," bebernya.

Menurut Suwarno, keterbukaan terhadap pembacaan kritis menjadi bagian penting dari perjalanan organisasi yang telah berusia 100 tahun. Sebab seni dapat menjadi medium untuk melihat kembali capaian sekaligus dinamika yang menyertai perjalanan NU.

"Mereka memberikan catatan melalui metafora-metafora. Menurut pandangan saya, itulah keterbukaan NU, dan inilah ruang para seniman memberi catatan," katanya.

Adapun semangat merayakan diwujudkan dengan mengangkat sosok, gagasan, dan kontribusi yang lahir dari lingkungan NU. Perjalanan satu abad dinilai layak dirayakan, tetapi juga perlu terus dibaca agar nilai-nilai yang diperjuangkan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Suwarno mengakui, 62 seniman dengan 66 karya belum cukup untuk merepresentasikan perjalanan NU selama satu abad. Semula, penyelenggara bahkan berharap dapat menghadirkan sedikitnya 100 seniman. Namun keterbatasan ruang dan waktu membuat gagasan tersebut belum dapat diwujudkan dalam pameran kali ini.

Pengasuh Asrama Perguruan Islam (API) Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mengatakan, ide kegiatan bermula dari perbincangan bersama dr Oei Hong Djien (OHD), almarhum Nasirun, dan sejumlah seniman. Mereka ingin menghadirkan perspektif para perupa dalam membaca perjalanan NU selama satu abad.

Menurut Gus Yusuf, dinamika NU selama 100 tahun tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kebangsaan dan kemanusiaan. Karena itu, dia berharap, karya-karya yang dipamerkan mampu menggambarkan hubungan NU dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk pesantren, santri, warga kecil, hingga persoalan ekonomi dan lingkungan.

"NU tidak lepas dari masyarakat, pesantren, dan wong cilik. Santri dengan karhutla, bagaimana warga NU dalam gambar, juga situasi ekonomi," ujar tokoh NU ini.