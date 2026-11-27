JawaPos.com - Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menyayangkan polemik sosial-politik yang mewarnai malam penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2026. Dinamika tersebut dinilai berpotensi menggeser perhatian publik dari pencapaian karya dan prestasi para sineas Indonesia.

Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Ahmad Mahendra mengatakan, FFI semestinya menjadi momentum untuk merayakan pencapaian insan perfilman sekaligus mengapresiasi perkembangan sinema nasional.

Menurut dia, perhatian dalam ajang penghargaan tersebut seharusnya lebih banyak tertuju pada karya, kreativitas, dan prestasi para pelaku perfilman.

Meski demikian, Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah melarang insan perfilman menyampaikan kritik, aspirasi, maupun pandangan terhadap berbagai persoalan sosial dan kebijakan pemerintah.

Kemenbud, lanjut dia, tetap membuka ruang komunikasi dan dialog dengan para pelaku industri film.

”Oh sangat terbuka, karena selama ini juga kita sangat terbuka,” ujar Mahendra.

Dia menjelaskan, komunikasi dengan insan perfilman selama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem perfilman nasional.

Sejumlah program dukungan terhadap industri film, termasuk fasilitasi perjalanan sineas melalui skema travel grant, juga berkembang dari aspirasi dan masukan para pelaku perfilman.

Mahendra menilai, kebebasan berekspresi dan upaya memperkuat industri perfilman dapat berjalan beriringan. Karena itu, pemerintah tetap berkomitmen membuka ruang dialog sekaligus mendukung perkembangan perfilman nasional.

Kementerian Kebudayaan membuka ruang dialog untuk para sineas serta pelaku industri film menyampaikan kritik hingga saran soal kinerja pemerintah.

”Kalaupun misalnya mengkritisi kerja-kerja, kami silakan, kita terbuka untuk dialog,” tambah Direktur Film Musik dan Seni Kementerian Kebudayaan Irini Dewi Wanti seperti dilansir dari Antara.

Dia menyatakan kritik serta saran dalam dialog yang bersifat membangun dapat dilakukan bersama demi ekosistem film yang lebih baik.

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Menurut dia, film seyogyanya merupakan bagian dari ekspresi budaya, pemerintah pun senantiasa mengupayakan agar ekosistem perfilman nasional kian maju termasuk dukungan dan fasilitasi keberlangsungan gelaran malam penganugerahan Piala Citra untuk sineas dan pelaku industri film.

Sebagai bentuk dukungan buat industri film, pemerintah telah menghadirkan program yang dapat dimanfaatkan lewat dana abadi kebudayaan yakni Dana Indonesia Raya.

Dana tersebut merupakan fasilitasi pemerintah untuk para seniman termasuk sineas dalam memproduksi film.

Selain itu, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah untuk industri film, pihaknya juga mendukung revisi Undang-Undang Perfilman Indonesia oleh DPR.

Penyesuaian undang-undang tersebut untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan pemerataan industri kreatif nasional.

Dukungan lainnya yakni, pemerintah juga menyebarkan tiket secara gratis untuk beberapa film serta mendukung acara nonton bersama untuk film yang tayang di bioskop-bioskop.