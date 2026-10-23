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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 05.18 WIB

Tembus 1.700 Karya, Lomba Foto Nojorono Kudus Ungkap Makna Adaptasi Zaman

Proses kurasi serta penjurian dilakukan secara ketat dalam lomba foto Nojorono Kudus. (Istimewa) - Image

Proses kurasi serta penjurian dilakukan secara ketat dalam lomba foto Nojorono Kudus. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Nojorono Tobacco International (Nojorono Kudus) mengumumkan pemenang kompetisi fotografi Berkarya Lewat Lensa dalam rangka memperingati ulang tahun perusahaan yang ke-94.

Mengusung tema Mawa Daya: Merajut Karsa Selaras Dengan Waktu, ajang yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2026 ini berhasil menjaring lebih dari 1.700 karya foto dari jurnalis dan masyarakat umum.

Kompetisi ini menjadi sarana refleksi atas perjalanan panjang perusahaan untuk tetap relevan dan adaptif di setiap fase pertumbuhan.

Ribuan karya yang terkumpul menyajikan beragam cara pandang publik dalam mengartikulasikan perjalanan hampir satu abad Nojorono Kudus.

Proses kurasi serta penjurian dilakukan secara independen oleh juri profesional, yakni Eva Agriana Ali dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Agus Susanto selaku pewarta foto media nasional.

Penilaian difokuskan pada orisinalitas ide, kekuatan visual, hingga keselarasan karya dengan tema utama.

Mengejawantahkan nilai dan sejarah panjang institusi menjadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat memerlukan medium yang tepat. 

Ketua Umum PFI Dwi Pambudo menilai, fotografi mampu mengartikulasikan gagasan tersebut menjadi narasi visual yang mudah dipahami serta membangun ikatan emosional.

"Banyak peserta berhasil menunjukkan bahwa merawat nilai yang diwariskan sembari menyesuaikan dengan kebutuhan zaman bukan hanya dilakukan oleh sebuah perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat," jelas Dwi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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