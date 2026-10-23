Tembus 1.700 Karya, Lomba Foto Nojorono Kudus Ungkap Makna Adaptasi Zaman

Proses kurasi serta penjurian dilakukan secara ketat dalam lomba foto Nojorono Kudus. (Istimewa)
JawaPos.com - PT Nojorono Tobacco International (Nojorono Kudus) mengumumkan pemenang kompetisi fotografi Berkarya Lewat Lensa dalam rangka memperingati ulang tahun perusahaan yang ke-94.
Mengusung tema Mawa Daya: Merajut Karsa Selaras Dengan Waktu, ajang yang berlangsung sejak Agustus hingga Oktober 2026 ini berhasil menjaring lebih dari 1.700 karya foto dari jurnalis dan masyarakat umum.
Kompetisi ini menjadi sarana refleksi atas perjalanan panjang perusahaan untuk tetap relevan dan adaptif di setiap fase pertumbuhan.
Baca Juga:Kementerian Kebudayaan Dorong Musik Tradisi Jadi Ekonomi Budaya, FMTI 2026 Dimulai dari Bogor
Ribuan karya yang terkumpul menyajikan beragam cara pandang publik dalam mengartikulasikan perjalanan hampir satu abad Nojorono Kudus.
Proses kurasi serta penjurian dilakukan secara independen oleh juri profesional, yakni Eva Agriana Ali dari Pewarta Foto Indonesia (PFI) dan Agus Susanto selaku pewarta foto media nasional.
Penilaian difokuskan pada orisinalitas ide, kekuatan visual, hingga keselarasan karya dengan tema utama.
Mengejawantahkan nilai dan sejarah panjang institusi menjadi sesuatu yang dekat dengan masyarakat memerlukan medium yang tepat.
Ketua Umum PFI Dwi Pambudo menilai, fotografi mampu mengartikulasikan gagasan tersebut menjadi narasi visual yang mudah dipahami serta membangun ikatan emosional.
"Banyak peserta berhasil menunjukkan bahwa merawat nilai yang diwariskan sembari menyesuaikan dengan kebutuhan zaman bukan hanya dilakukan oleh sebuah perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat," jelas Dwi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Skor Borneo FC vs Tainan City: Jeronimo Turunkan Susunan Pemain Terbaik
Debut di ITB Ultra Marathon 2026, Alumni ITS Langsung Rebut Gelar Juara
Prediksi Skor Persik Kediri vs PSS Sleman: Macan Putih Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Club Brugge vs Lens di Liga Champions: Blauw-Zwart Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Prediksi Skor Real Betis vs Feyenoord di Liga Champions: Los Beticos Siap Tekuk Tamu
Prediksi Skor Bournemouth vs AC Milan: The Cherries Berpeluang Perpanjang Tren Positif
Prediksi Skor Aston Villa vs Viking FK di Liga Champions: The Villans Jaga Tren Kemenangan!
Prediksi Palmeiras vs Fluminense: Tuan Rumah Selangkah Lagi Lolos ke Final Copa Libertadores 2026
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022