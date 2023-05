Aneka Rupa Wajah Sepak Bola dari Pameran Tunggal Ilustrasi Menang

"Kegilaan" pada sepak bola menjadi ide dasar pameran yang digelar oleh perupa cum dosen Obed Bima Wicandra. Dalam pameran yang berlangsung 2–12 Mei mendatang di Galeri LOOK, Gedung Q Universitas Kristen Petra Surabaya itu, Obed menyajikan memori-memorinya soal sepak bola.

’’SEBENARNYA, konsep awal pameran ini untuk meramaikan Piala Dunia U-20 di Indonesia,” kata Obed kepada Jawa Pos dalam pembukaan pameran bertajuk Menang Selasa (2/5) lalu. Tapi apa daya, FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah pada Maret lalu. Show must go on dan pameran tetap dihelat.

Sekitar 56 karya print, 3 karya cat air dan pensil, 1 mural, serta 1 seni instalasi dihadirkan perupa asal Kediri, Jatim, itu. Tak semua karya Obed bicara soal pesta, cinta, selebrasi, sukacita, dan kemenangan yang lahir dari sepak bola. Obed juga menghadirkan pengkhianatan, kesedihan, kekalahan, juga tragedi kemanusiaan.

Ambil contoh satu-satunya karya instalasi Obed. Perupa alumnus Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja itu menulis dengan tinta hitam nama-nama 135 korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan, Malang, 1 Oktober tahun lalu pada lembaran kertas cokelat yang digantungnya. Di atas lembaran kertas itu kemudian digantung lampu.

’’Nama-nama mereka juga harus terus diingat agar tragedi seperti itu seharusnya disudahi. Tidak terulang lagi. Lampu yang menyala itu simbol harapan,” terang Obed.

Tragedi lain juga disajikan Obed lewat mural gigantis. Mural di tembok dengan ukuran kurang lebih 3 x 6 meter itu adalah olah foto tragedi Arapagani (Arogansi Aparat 3 Juni) di Stadion Gelora 10 November Surabaya.

PARA IDOLA: Sejumlah avatar dari pesepak bola dalam ataupun luar negeri menjadi inspirasi Obed dalam berpameran. (FRIZAL/JAWA POS)

In memoriam Purwo Adi Utomo. Demikian tulis Obed di kanan bawah mural. Ya, karya itu merupakan bentuk penghormatan kepada salah satu suporter Persebaya Surabaya yang berpulang pada tragedi sepak bola bertarikh 3 Juni 2012 itu.

Nah, selain dua karya yang lahir dari keprihatinan akan tragedi di lapangan hijau, dalam seri avatar Obed mengilustrasi tokoh-tokoh yang punya kenangan kuat baginya.

Misalnya, untuk sosok sepak bola manca ada Gabriel Batistuta, Diego Maradona, Ruud Gullit, Steve McManaman, Marco van Basten, Xabi Alonso, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane, Takumi Minamino, Jurgen Klopp, juga Sir Alex Ferguson.

Lalu untuk pesepak bola dalam negeri, di antaranya ada I Putu Yasa, Robby Darwis, Mustaqim, Rully Nere, Bejo Sugiantoro, Uston Nawawi, Aji Santoso, Budi Sudarsono, Eri Irianto, Boaz Salossa, Musikan, Jacksen F. Tiago, Rusdi Bahalwan, Soebodro, Cristian Gonzales, dan Andik Vermansah.