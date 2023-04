Merespons Kesalahan dan Ketidaksengajaan

Pameran New Obsolescence: ADITYAVOVALI

Seniman Aditya Novali kembali menghelat pameran tunggal di ROH Projects Gallery, Jakarta. Bertajuk New Obsolescence: ADITYAVOVALI, pameran ini menampilkan karya Novali yang terinspirasi dari dokumen pribadi. Yakni, video rekaman kaset Betamax yang diambil pada 17 Juni 1989 di Istana Negara.

DI pameran ini, Novali membedah video jadul yang telah diubah ke digital, tetapi tidak sempurna. Video itu menampilkan pertunjukan Novali kecil serta dua kelompok penampil lainnya. Dia diundang sebagai dalang wayang tunggal di hadapan tamu kenegaraan dan Ibu Tien Soeharto.

”Pandemi kemarin tidak sengaja menemukan video ini pas bersih-bersih rumah. Saya juga sudah lama sekali tidak melihat video ini,” ungkap Novali di ROH Gallery Maret lalu.

Berawal dari situ, laki-laki kelahiran Surakarta pada 1978 itu akhirnya mendapatkan inspirasi. Yaitu, menjadikan videonya saat duduk di bangku kelas V SD sebagai medium untuk bercerita di dalam proyek terbarunya ini. Terutama elemen-elemen di dalamnya yang menurutnya jauh lebih menarik.

”Jadi, karya-karya saya di sini bersumber dari semua elemen yang ada di dalam video. Termasuk karya There’s One for Me,” ujar Novali.

SARAT MAKNA: Pengunjung pameran Adiya Novali di ROH Projects Gallery, Jakarta. Salah satu karya Novali bertajuk Remanence: I Don't Want to See Us Parta (2023, oil on canvas). (FOTO: HANUNG HAMBARA/JAWA POS)

Karya There’s One for Me, kata Novali, terdiri atas 60 panel lukisan berbagai jenis elemen. Baik simbol maupun benda yang semuanya ada di dalam video. Beberapa orang mengetahui lukisan tersebut. Namun, beberapa lainnya tidak mengetahuinya. Namun, menurut dia, justru itulah yang menarik agar orang dapat berimajinasi.

”Jadi, sebenarnya satu-satu kalau mau dilacak itu ada semua di video. Tapi, memang saya mau membebaskan pengunjung untuk memilih tahu atau memilih tidak tahu,” tutur Novali.

Lalu, ada That Everything atau Rotatable That Everything. Menurut Novali, Rotatable That Everything memiliki tiga sisi yang dapat diputar. Di setiap sisinya juga terdapat elemen yang berbeda. Yakni, elemen manusia, waktu, dan tempat yang semuanya ada di dalam video.

Untuk elemen manusia, di rotatable itu ditunjukkan wajah para tamu yang hadir dalam acara tersebut saat itu. Termasuk Ibu Tien Soeharto. Namun, semua lukisannya buram. Lukisan itu sengaja dibuat buram karena memang videonya buram. Selain itu, Novali sudah tidak ingat siapa saja yang hadir waktu itu.

”Tapi, justru elemen buram dan ketidakjelasan itu jadi sesuatu yang menarik. Sebuah validitas informasi itu bisa berubah dengan sangat cepat,” jelas Novali.