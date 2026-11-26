JawaPos.com - Desain toilet publik kini mendapat perhatian lebih dari sisi estetika dan kenyamanan.

Penataan ruang serta pemilihan elemen interior membuat fasilitas tersebut dapat menjadi bagian dari pengalaman pengunjung.

Konsep itu dihadirkan melalui kolaborasi Zanru dan CGV Central Park, Jakarta. Keduanya memperkenalkan area toilet dengan desain futuristik yang memadukan estetika modern dan fungsi ruang.

Marketing Manager Zanru David Saputra mengatakan, konsep tersebut ingin memberikan gambaran bahwa toilet dan kamar mandi dapat dirancang dengan tampilan lebih menarik tanpa mengabaikan kenyamanan pengguna.

”Kami ingin memperkenalkan solusi perlengkapan kamar mandi yang memadukan desain modern, kualitas, dan harga kompetitif,” ujar David.

Area toilet tersebut dirancang dengan memperhatikan tampilan setiap sudut ruang. Penataan interior dibuat menarik sehingga pengunjung dapat merasakan suasana berbeda ketika menggunakan fasilitas tersebut. Bahkan, beberapa sudutnya bisa dimanfaatkan sebagai lokasi berfoto.

Kehadiran konsep ini juga memperlihatkan bagaimana fasilitas pendukung di ruang publik dapat memiliki nilai estetika. Toilet tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas dasar, tetapi juga menjadi bagian dari desain interior sebuah tempat hiburan.

Salah satu sudut toilet dengan desain futuristik di CGV Central Park

Pengunjung CGV Central Park dapat menikmati fasilitas tersebut setiap hari selama jam operasional bioskop. Selain itu, terdapat berbagai aktivitas yang digelar setiap Jumat hingga Minggu, mulai 20 November hingga 20 Desember 2026.

Dari sisi material, perlengkapan kamar mandi yang digunakan mencakup stainless steel 304 dan solid brass. Material tersebut memiliki ketahanan terhadap korosi sehingga cocok untuk penggunaan jangka panjang.

Pilihan warna perlengkapan juga disesuaikan dengan beragam karakter interior. Di antaranya gunmetal, champagne gold, brushed nickel, dan matte black.