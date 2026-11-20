JawaPos.com – Indonesia memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang bisa diterjemahkan dalam ruang hunian masyarakat melalui elemen arsitektural.

Berangkat dari kekayaan tersebut, QUADRA dan ROMAN secara resmi memperkenalkan Rupa Nusantara dengan menggandeng tiga biro desain ternama yakni djuhara+djuhara, Domisilium Studio, dan GondoJules Studio.

Elemen arsitektural dalam Rupa Nusantara merupakan mahakarya yang menerjemahkan identitas Indonesia ke dalam ekosistem gaya hidup modern, mengubah setiap sudut hunian menjadi pengalaman ruang yang personal, elegan, dan bermakna.

Diungkapkan, Pimpinan QUADRA & ROMAN Willie Low, kolaborasi ini memberi ruang bagi beragam perspektif kreatif untuk menerjemahkan cerita Nusantara ke dalam koleksi eksklusif yang memiliki karakter dan identitas tersendiri. Kekayaan alam, budaya, dan tradisi Indonesia sebagai inspirasi utama bagi gaya hidup masa kini.

“Pada akhirnya, kemewahan yang kami hadirkan bukan sekedar pesona visualnya, namun juga pada performa dan ketahanan produk yang dirancang untuk bertahan melintasi waktu, menjadikannya kanvas yang sempurna bagi setiap momen kehidupan,” ujar Willie Low di Jakarta, baru-baru ini.

Tiga Perspektif Desain daam Rupa Nusantara

Adanya kolaborasi dengan ketiga studio desain, Rupa Nusantara menyuguhkan beragam perspektif kreatif untuk menerjemahkan kekayaan identitas lokal.

Djuhara+Djuhara (Rempah Nusantara)

Terinspirasi dari aneka ragam rempah yang menjadi ciri khas keberlimpahan rasa dan budaya Indonesia, kekayaan warna serta tekstur rempah diterjemahkan ke dalam koleksi Alun Pandan, Kembang Cengkeh, dan Kapulaga.

Domisilium Studio (Kekayaan Bumi Pertiwi)

Mengeksplorasi hubungan antara tanah, material, dan memori. Mulai dari hamparan tanah subur, pegunungan purba, hingga kekayaan mineral yang tersembunyi, yang terinspirasi dari tiga putri Ibu Pertiwi melalui koleksi Padma, Terana, dan Shaila.

GondoJules (Rasa Nusantara)

Menerjemahkan kekayaan ragam makanan tradisional Indonesia. Seperti biji salak, bubur ketan hitam, hingga kue lapis—yang merajut memori rasa dan budaya lokal ke dalam bahasa arsitektur melalui koleksi Serpihan Legam, Bulir Merah, Larik Kenanga, dan Larik Gading.

Eksplorasi Ukuran dan Inovasi Varian Finishing

Untuk memberikan keleluasaan dalam mewujudkan berbagai konsep ruang, koleksi Rupa Nusantara dalam spesifikasi yang komprehensif. Mulai dari format sintered stone berukuran extra large mulai dari 320 × 160 cm hingga 100 × 100 cm.

Koleksi pada Quadra juga memperkenalkan inovasi finishing premium, di antaranya XGLAM (memberikan efek kilau glitter yang elegan) dan XTREME (menghadirkan kombinasi tekstur emboss dan deboss yang taktil dan nyata).

Untuk area dengan kebutuhan tle yang lebih compact, ROMAN juga tersedia dalam pilihan ukuran mulai dari 60 × 60 cm hingga 120 × 60 cm. Koleksi ini juga dilengkapi dengan beragam pilihan finishing dengan detail nyata seperti Crystal Effect, Special Relief, hingga Technical Porcelain.

Secara keseluruhan, QUADRA meluncurkan 12 koleksi baru dan ROMAN 15 koleksi baru.