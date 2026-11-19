JawaPos.com - Mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan sekaligus memperluas jaringan profesional dengan berpartisipasi dalam kompetisi. Salah satu kompetisi desain arsitek yang digelar kontinyu adalah Platinum Architectural Design Competition (PADC) 2026.

Kompetisi ini menjadi ruang bagi talenta muda untuk menunjukkan kreativitas desain sekaligus mengenal lebih dekat kebutuhan industri arsitektur dan desain interior. Memasuki tahun keempat penyelenggaraan, PADC sejumlah pengembangan. Salah satunya dengan melibatkan juri internasional dari Malaysia dan Filipina.

Kehadiran juri lintas negara diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru sekaligus memperluas wawasan peserta mengenai perkembangan desain di kawasan Asia Tenggara. Marketing Director Platinum Ceramics Industry Jali Wijaya mengatakan, kompetisi tersebut tidak sekadar menjadi ajang mencari karya terbaik.

Lebih dari itu, PADC diharapkan mampu membuka akses bagi mahasiswa dan lulusan muda untuk masuk ke lingkungan industri profesional. Menurut dia, kebutuhan terhadap jasa arsitek dan desainer terus menunjukkan perkembangan.

Dalam lima hingga enam tahun terakhir, masyarakat semakin memahami pentingnya peran tenaga profesional dalam merancang bangunan maupun ruang yang memiliki kualitas dan karakter.

“Permintaan terhadap jasa arsitek semakin meningkat. Karena itu, kami ingin kompetisi ini juga menjadi jembatan bagi talenta muda agar bisa dikenal dan mendapatkan peluang di industri profesional,” ujarnya saat peluncuran PADC 2026 di Surabaya, Rabu (18/11).

Melalui kompetisi ini, peserta tidak hanya memperoleh pengalaman mengembangkan gagasan desain di luar bangku perkuliahan. Para pemenang dan finalis juga berkesempatan mendapatkan eksposur serta membangun koneksi dengan firma arsitektur dan desain profesional.

Jali berharap jumlah peserta PADC tahun ini dapat melampaui 500 orang. Antusiasme tersebut berkaca pada penyelenggaraan sebelumnya yang diikuti peserta dari berbagai wilayah Indonesia, mulai Medan, Kupang, Aceh hingga Manado. Bahkan, kompetisi ini juga pernah menarik minat peserta dari Thailand dan Timor Leste.

“Tahun ini, keterlibatan juri dari Malaysia dan Filipina diharapkan semakin memperluas daya tarik PADC bagi talenta arsitektur di kawasan Asia Tenggara,” terangnya. Salah satu juri PADC 2026 dari Hirsch Bedner Associates (HBA), Stefannie Immanuel, menilai kompetisi menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk menghadirkan perspektif dan eksplorasi desain yang lebih segar.

Menurut dia, ide-ide baru dari peserta dapat memberikan alternatif pendekatan yang belum banyak diterapkan dalam desain komersial.

Namun, kreativitas tetap harus berjalan beriringan dengan fungsi. Desain yang dihasilkan tidak cukup hanya menarik secara visual, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan pengguna. “Desain yang baik tidak hanya mengutamakan tampilan visual, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan pengguna,” katanya.

Sementara itu, Director PT Anakata Media Group Annisa Fitria menjelaskan, PADC 2026 menyediakan dua kategori kompetisi untuk mengakomodasi peserta dengan tingkat pendidikan dan pengalaman berbeda.