JawaPos.com - WhatsApp dikabarkan segera menghadirkan layanan eSIM perjalanan yang bisa dibeli langsung melalui aplikasinya. Fitur ini memungkinkan pengguna tetap terhubung ke internet saat berada di luar negeri tanpa harus bergantung pada Wi-Fi publik atau mengeluarkan biaya roaming yang mahal.

Seperti dilansir dari Engadget, layanan eSIM tersebut dirancang khusus untuk kebutuhan data selama perjalanan. Dengan begitu, pengguna bisa mengakses internet tanpa perlu membeli kartu SIM fisik dari operator lokal di negara tujuan.

Meski belum mengungkapkan secara terperinci mekanisme penggunaannya, WhatsApp menyebut proses pembelian eSIM akan dibuat praktis, bahkan semudah mengirim pesan. Pengguna nantinya dapat melakukan transaksi langsung melalui aplikasi resmi WhatsApp.

Baca Juga: MenPPPA Sebut Darurat Pengasuhan Soal Pengeroyokan Berujung Maut Siswa SMAN 7 Malang

Layanan ini diperkirakan menggunakan sistem pembelian berdasarkan durasi perjalanan, seperti yang diterapkan sejumlah penyedia eSIM lainnya. WhatsApp juga memastikan pengguna tidak perlu mengganti nomor telepon untuk memanfaatkan layanan tersebut.

"Dengan begitu, saat tiba di tujuan, Anda tetap bisa menggunakan WhatsApp dengan nomor telepon yang sama seperti biasanya, tanpa perlu repot mencari kios kartu SIM lokal di bandara, berburu kafe dengan Wi-Fi, atau menanggung biaya roaming yang mahal," tulis WhatsApp dalam unggahan blognya.

Untuk menyediakan layanan tersebut, WhatsApp telah menjalin kerja sama dengan sejumlah operator telekomunikasi, termasuk Verizon dan Jio. Namun, perusahaan belum mengungkapkan daftar negara yang akan menjadi pasar pertama layanan eSIM ini.

WhatsApp hanya menyebut layanan tersebut akan segera tersedia di beberapa negara tertentu. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai harga, pilihan paket data, maupun jadwal peluncuran secara global.

Kehadiran eSIM perjalanan ini menambah daftar pembaruan yang disiapkan WhatsApp untuk penggunanya. Sebelumnya, platform pesan instan tersebut juga memperkenalkan sejumlah fitur baru, mulai dari stiker bersuara hingga kemampuan menjadwalkan pesan.