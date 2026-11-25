JawaPos.com - Platform streaming musik Tidal akan mulai menghapus lagu yang sepenuhnya dibuat menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai 9 Desember mendatang. Kebijakan tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 29 juta lagu yang saat ini tersedia di katalog mereka.

Seperti dilansir dari Engadget, Platform Lead Tidal Robert Anderson mengatakan, langkah tersebut diambil karena jumlah musik buatan AI yang masuk ke platform terus meningkat. Bahkan, perusahaan memperkirakan akan menolak sekitar 80.000 hingga 85.000 lagu setiap hari setelah kebijakan berlaku.

"Kami percaya langkah ini akan mendapat respons positif dari para musisi dan pendengar. Sebab, 96 persen lagu yang sepenuhnya dibuat menggunakan AI sama sekali tidak mendapatkan pemutaran," tulis Anderson melalui akun X miliknya.

Dia juga menyebut Tidal menjadi layanan streaming musik pertama yang mengambil langkah penghapusan langsung terhadap musik yang sepenuhnya dihasilkan AI. Anderson berharap platform lain mengikuti kebijakan serupa.

Sebelumnya, Tidal telah mengumumkan kebijakan untuk tidak memberikan royalti kepada lagu yang sepenuhnya dibuat menggunakan AI. Platform tersebut juga mewajibkan setiap lagu diberi keterangan apakah dibuat menggunakan AI atau hanya dibantu teknologi tersebut.

Namun, kebijakan itu dinilai belum cukup untuk mengatasi lonjakan unggahan musik berbasis AI. Dalam 90 hari terakhir, Tidal mencatat sekitar 43 persen lagu yang diunggah ke platform mereka teridentifikasi sebagai hasil generasi AI.

Keputusan Tidal ini terbilang menarik mengingat perusahaan induknya, Block, dipimpin Jack Dorsey yang dikenal mendukung perkembangan teknologi AI. Pada awal tahun ini, Block bahkan mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap 4.000 dari total 10.000 karyawan.

Saat itu, Dorsey mengaitkan keputusan tersebut dengan perubahan cara perusahaan beroperasi berkat teknologi kecerdasan buatan.

"The core thesis is simple. Intelligence tools have changed what it means to build and run a company. A significantly smaller team, using the tools we're building, can do more and do it better," tulis Dorsey dalam pernyataannya.

Di luar Tidal, Bandcamp menjadi platform streaming musik lain yang secara tegas melarang lagu yang seluruhnya atau sebagian besar dibuat menggunakan AI.

Sementara itu, sejumlah layanan musik lainnya memilih pendekatan berbeda. Spotify, misalnya, menyatakan tetap akan menghapus musik berkualitas rendah dan spam dari rekomendasi pengguna. Namun, platform tersebut juga membuka peluang penggunaan AI untuk membuat remix dan cover lagu.

SoundCloud mengambil pendekatan dengan bekerja sama bersama perusahaan teknologi musik AI seperti ElevenLabs dan Moises. Kebijakan mereka berupaya menekan penyebaran konten spam sekaligus tetap memberikan ruang bagi penggunaan teknologi AI dalam produksi musik.