JawaPos.com - Kebiasaan bepergian dan makan bersama kini bisa dimanfaatkan untuk menekan pengeluaran. Skema berbagi biaya memungkinkan masyarakat membagi ongkos perjalanan maupun pengantaran makanan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja sehingga biaya yang ditanggung setiap orang menjadi lebih hemat.

Peluang tersebut dihadirkan melalui dua fitur baru, yakni GoCar Group Order dan GoFood Group Order. Keduanya memungkinkan beberapa pengguna menggabungkan kebutuhan perjalanan atau pembelian makanan dalam satu transaksi kelompok.

Head of Marketing Gojek Marsela Renata mengatakan, fitur tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat Indonesia yang gemar melakukan berbagai aktivitas bersama.

“Pelanggan dapat menggabungkan beberapa Orderan atau perjalanan menjadi satu, sehingga biaya bisa ditanggung bersama tanpa mengurangi kenyamanan. Momen kebersamaan, baik itu bepergian atau membeli makanan dengan teman, kini membuka lebih banyak peluang untuk menghemat pengeluaran,” katanya dalam siaran pers, Kamis (19/11).

Menurut Marsela, penggabungan biaya tersebut memungkinkan pengguna menghemat lebih dari 50 persen untuk perjalanan GoCar Group Order dan hingga 70 persen untuk ongkos kirim GoFood Group Order.

Satu Perjalanan Bisa Dibagi hingga Tiga Tujuan Melalui GoCar Group Order, pengguna dapat berbagi satu perjalanan dengan maksimal tiga lokasi berbeda. Skema ini memungkinkan beberapa orang yang memiliki tujuan searah atau ingin bepergian bersama untuk membagi biaya perjalanan.

Pembagian ongkos dilakukan secara otomatis. Pengguna bisa memilih pembagian biaya secara merata atau berdasarkan jarak yang ditempuh masing-masing penumpang.

Biaya setiap pengguna kemudian ditagihkan langsung melalui GoPay atau metode pembayaran nontunai masing-masing.

Untuk menarik pengguna baru, tersedia pula potongan 50 persen hingga Rp10.000 bagi pengguna yang pertama kali menjadi host atau penyelenggara perjalanan.

Adapun tarif GoCar Group Order disebut mulai Rp8.000 per orang untuk wilayah Jabodetabek dan Rp7.000 per orang di luar Jabodetabek.

GoFood Group Order Bisa Diikuti Delapan Orang Skema serupa diterapkan pada layanan pengantaran makanan. Melalui GoFood Group Order, pengguna dapat menggabungkan pembelian makanan hingga delapan orang dalam satu kali pengantaran.

Setiap peserta tetap memiliki keleluasaan memilih menu sekaligus membayar order masing-masing. Setelah seluruh pilihan terkumpul, makanan akan diantarkan secara bersamaan ke satu alamat tujuan.

Dengan cara tersebut, biaya pengantaran tidak perlu ditanggung sendiri oleh satu orang. Semakin banyak peserta yang bergabung, semakin besar pula potensi penghematan ongkos kirim, yang diklaim bisa mencapai 50 persen.

Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti makan siang bersama rekan kantor, berkumpul dengan keluarga, hingga membeli makanan bersama teman.

Kehadiran fitur berbagi biaya tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mengatur pengeluaran harian, terutama ketika biaya transportasi dan kebutuhan konsumsi terus menjadi pertimbangan masyarakat.