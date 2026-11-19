JawaPos.com - Meta tengah menguji aplikasi pesan mandiri bernama Direct yang menghadirkan fitur pesan langsung atau direct message (DM) Instagram dalam aplikasi terpisah. Pada tahap awal, aplikasi ini mulai tersedia di Turki dan Thailand.

Seperti dilansir dari TechCrunch, Direct dirancang untuk pengguna yang ingin tetap menggunakan layanan pesan Instagram tanpa harus membuka aplikasi Instagram secara keseluruhan. Menariknya, pengguna bisa mengakses Direct dengan maupun tanpa akun Instagram.

Melalui aplikasi ini, Meta tampaknya ingin menjangkau pengguna yang selama ini memanfaatkan Instagram terutama untuk berkomunikasi melalui pesan pribadi. Dengan memisahkan layanan pesan, pengguna dapat tetap terhubung dengan teman dan keluarga tanpa perlu mengakses fitur lain di Instagram.

Meta menyebut Direct dapat digunakan untuk percakapan pribadi maupun grup. Sejumlah fitur yang tersedia mencakup reaksi pesan, pesan suara, dan emoji.

Selain itu, Direct membawa fitur Draw yang memungkinkan pengguna membuat coretan atau sketsa langsung di dalam ruang obrolan. Ada pula Notes, yakni fitur pembaruan status singkat yang sebelumnya tersedia di bagian atas menu pesan Instagram.

Pengguna juga bisa membuat stiker sendiri, menambahkan efek audio pada balasan pesan, serta mengubah tampilan percakapan menggunakan berbagai tema dan latar belakang.

Untuk mulai menggunakan Direct, pengguna di Turki dan Thailand dapat mendaftar dengan alamat email atau nomor telepon. Sementara itu, pengguna yang sudah memiliki akun Instagram bisa masuk menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang sama.

Percakapan yang dimiliki pengguna juga akan disinkronkan antara kedua aplikasi tersebut.

Dari sisi keamanan, Meta membatasi pihak yang dapat memulai percakapan atau menambahkan pengguna ke grup. Hanya orang yang tercantum dalam daftar kontak atau sudah terhubung dengan pengguna yang bisa melakukan hal tersebut.

Pengguna juga tetap memiliki kendali untuk melaporkan, memblokir, membatasi, hingga menghapus kontak kapan saja.

Meta turut menyiapkan perlindungan bagi pengguna remaja. Perusahaan akan memanfaatkan teknologi estimasi usia untuk mengenali dan menangani interaksi yang berpotensi tidak pantas terhadap pengguna berusia muda.

Orang tua juga akan mendapatkan akses ke fitur pengawasan. Melalui fitur tersebut, mereka dapat mengetahui dengan siapa anak remajanya bertukar pesan, mengatur keamanan akun, serta menetapkan batas penggunaan harian.

Sementara itu, remaja yang masuk ke Direct menggunakan akun Instagram tetap akan mengikuti aturan pembatasan pesan yang berlaku pada Akun Remaja atau Teen Accounts di Instagram.