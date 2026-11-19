JawaPos.com - Instagram kembali menghadirkan fitur tambahan baru untuk memanjakan para penggunanya. Adapun fitur baru kali ini, memungkinkan pengguna menyunting stories meski sudah dipublikasikan. Melalui pembaruan ini, pengguna bisa memperbaiki kesalahan ketik, mengganti musik, hingga mengubah keterangan tanpa harus menghapus dan mengunggah ulang konten.

Seperti dilansir dari Engadget, Kepala Instagram Adam Mosseri mengatakan, pengguna memiliki waktu 15 menit setelah mengunggah Stories untuk melakukan penyuntingan. Menariknya, perubahan tersebut tidak akan menghilangkan jumlah tayangan, suka, maupun balasan yang sudah diterima.

Sebelumnya, pengguna harus menghapus Stories jika ingin memperbaiki bagian tertentu setelah diunggah. Cara tersebut cukup merepotkan, terutama ketika konten menjadi bagian dari rangkaian beberapa unggahan yang sudah dipublikasikan secara berurutan.

Menghapus dan mengunggah ulang satu bagian juga dapat mengubah urutan kemunculan Stories. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi kreator konten dan pengelola media sosial yang turut memperhitungkan performa serta metrik unggahan mereka.

Dengan adanya fitur penyuntingan, pengguna kini memiliki kesempatan untuk memperbaiki konten tanpa harus kehilangan interaksi yang sudah terkumpul.

Mosseri menyebut fitur tersebut telah lama diminta oleh pengguna Instagram. "Banyak orang telah meminta fitur ini, jadi saya senang akhirnya bisa meluncurkannya," tulis Mosseri.

Fitur edit Stories mulai digulirkan kepada pengguna. Untuk mengaksesnya, pengguna cukup membuka menu lainnya atau more pada Stories yang sudah diunggah, kemudian memilih opsi edit story.

Stories yang telah mengalami penyuntingan nantinya akan menampilkan label edited atau disunting. Dengan begitu, pengguna lain dapat mengetahui bahwa konten tersebut sudah mengalami perubahan.

Selain menghadirkan kemampuan menyunting Stories, Instagram juga memperbarui sejumlah fitur pada alat pembuat konten. Pembaruan tersebut mencakup pilihan warna latar belakang yang kini dilengkapi gradasi dan efek tambahan.