JawaPos.com - Snapchat akhirnya menghadirkan fitur Mutual Friends setelah 15 tahun sejak platform media sosial tersebut diluncurkan. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat daftar teman yang sama dengan pemilik akun lain.

Seperti dilansir dari Engadget, kehadiran fitur tersebut dapat membantu pengguna mempertimbangkan permintaan pertemanan yang masuk. Misalnya, pengguna bisa lebih berhati-hati ketika menerima permintaan dari akun yang tidak memiliki mutual friends atau justru memiliki terlalu banyak koneksi yang sama.

Cara kerjanya cukup sederhana. Daftar mutual friends akan ditampilkan langsung pada profil pengguna lain sehingga pengguna dapat mengetahui koneksi yang mereka miliki.

Namun, fitur ini bersifat opsional. Kedua pengguna harus mengaktifkan Mutual Friends agar informasi tersebut dapat ditampilkan. Snapchat juga menonaktifkan fitur ini secara bawaan untuk menjaga privasi pengguna.

Pengguna dapat mengaktifkannya melalui notifikasi baru yang tersedia di aplikasi. Saat ini, fitur Mutual Friends sudah mulai digulirkan untuk pengguna iOS dan Android di Amerika Serikat, Prancis, Swedia, dan Australia.

Snapchat belum mengumumkan jadwal ketersediaan fitur tersebut di negara lain.

Mutual Friends menjadi salah satu dari sejumlah fitur baru yang diperkenalkan Snapchat belakangan ini. Sebelumnya, perusahaan tersebut juga menghadirkan alat perencanaan acara dan opsi penyimpanan berbayar.