Platform Suno Digugat Lagi, Diduga Pakai Gaya Elvis Presley dan Eminem untuk Lagu AI
Ilustrasi Platform Suno. (Istimewa)
JawaPos.com - Platform musik berbasis kecerdasan buatan (AI), Suno, kembali menghadapi gugatan hukum terkait dugaan pelanggaran hak cipta.
Kali ini, perusahaan tersebut dituding menggunakan citra Elvis Presley dan Eminem untuk menghasilkan lagu melalui teknologi AI.
Sebagaimana dilaporkan TechCrunch, gugatan terpisah diajukan oleh pemegang hak atas musik Elvis Presley dan Eight Mile Style, perusahaan penerbitan musik yang memiliki hak atas ratusan rekaman karya Eminem.
Kedua gugatan tersebut turut menyertakan sejumlah contoh lagu yang dihasilkan Suno. Hasilnya diduga memiliki kemiripan dengan gaya musik Elvis Presley hingga meniru lirik lagu milik Eminem.
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Tim kuasa hukum penggugat menilai tindakan Suno dapat mengancam keberadaan kreativitas manusia di industri musik.
Mereka menyoroti kemampuan teknologi AI dalam mereplikasi karya yang membutuhkan proses panjang untuk diciptakan dan dikembangkan oleh seorang musisi.
"Membuat kreativitas manusia menjadi tidak relevan, karena dengan dingin dan tanpa lisensi, sistem tersebut mampu mereplikasi dalam hitungan detik sesuatu yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipelajari, diperjuangkan, dipelihara, serta terus-menerus disempurnakan," demikian pernyataan tim kuasa hukum penggugat.
Menanggapi gugatan tersebut, Suno menyampaikan kepada Variety bahwa pihaknya tidak mengizinkan penggunaan karya artis tanpa persetujuan.
Perusahaan itu juga mengklaim telah melarang penggunaan nama maupun lagu dari artis tertentu dalam platformnya.
Suno menambahkan bahwa mereka bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan teknologi AI yang dikembangkan.
Sementara itu, pemegang hak atas musik Elvis Presley sebelumnya juga telah mengambil langkah hukum terhadap perusahaan AI lainnya.
Mereka menggugat Anthropic dengan tuntutan ganti rugi sebesar USD 41 juta atas dugaan penggunaan karya sang musisi untuk melatih model AI tanpa izin.
Bagi Suno, gugatan terbaru ini menambah panjang persoalan hukum terkait hak cipta yang dihadapinya.
Awal tahun ini, Sony Music Entertainment dan Universal Music Group juga mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa Suno masih menggunakan materi berhak cipta dalam pengembangan model AI v6 terbarunya.
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Meski begitu, tidak semua perusahaan rekaman memilih melanjutkan perselisihan melalui jalur hukum.
Tahun lalu, Warner Music Group memutuskan mencabut gugatannya terhadap Suno setelah kedua pihak mencapai kesepakatan lisensi.
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