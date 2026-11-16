WhatsApp Ubah Tampilan Navigasi di Android, Kini Bisa Mengecil Otomatis saat Digulir

JawaPos.com - WhatsApp mulai menggulirkan pembaruan tampilan bilah navigasi bawah atau bottom navigation bar untuk pengguna Android. Melalui desain terbaru ini, bilah navigasi dibuat melayang dengan sudut membulat dan dapat mengecil secara otomatis ketika pengguna menggulir layar.

Mengutip laporan WABetaInfo, pembaruan tersebut mulai tersedia bagi sejumlah pengguna WhatsApp versi beta Android 2.26.45.5 melalui Google Play Store.

Perubahan paling terlihat terdapat pada posisi dan bentuk bilah navigasi. Jika sebelumnya menempel pada bagian bawah layar, kini bilah tersebut tampil mengambang sehingga memiliki jarak dengan tepi layar.

WhatsApp juga menghilangkan label teks pada setiap menu. Dengan begitu, bilah navigasi hanya menampilkan ikon untuk mengakses menu Chats, Updates, Contacts, dan Calls. Pada sebagian pengguna, tersedia pula menu kelima, yakni You.

Selain itu, WhatsApp mengubah tampilan penanda tab yang sedang dipilih. Jika sebelumnya menggunakan bentuk pil, kini indikatornya berbentuk lingkaran yang mengelilingi ikon menu aktif.

Perubahan lainnya terletak pada kemampuan bilah navigasi dalam menyesuaikan ukuran layar. Ketika pengguna menggulir daftar percakapan ke bawah, bilah navigasi secara bertahap akan menyusut dari sisi lebar maupun tinggi hingga menjadi bentuk pil yang lebih ringkas.

Meski ukurannya mengecil, ikon navigasi tetap terlihat dan bisa digunakan. Sebaliknya, ketika pengguna menggulir layar kembali ke atas, bilah tersebut akan kembali ke ukuran semula.

WhatsApp juga menambahkan efek progressive blur di bagian bawah bilah navigasi. Efek tersebut membuat peralihan antara bilah navigasi dan konten di belakangnya terlihat lebih halus. Tampilan ini sekaligus mendukung desain edge-to-edge agar konten aplikasi memenuhi layar.

Warna indikator menu yang dipilih juga menyesuaikan tema aplikasi. Warna hijau tetap menjadi pilihan bawaan WhatsApp. Sementara itu, pelanggan WhatsApp Plus dapat menggunakan warna aksen lain sesuai pengaturan tema yang dipilih.

Saat ini, tampilan baru tersebut masih digulirkan secara bertahap kepada sejumlah pengguna WhatsApp beta di Android. Artinya, tidak semua pengguna yang memasang versi pembaruan kompatibel akan langsung mendapatkan fitur tersebut.