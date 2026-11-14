Gemini Kini Bisa Terhubung ke Rekening Bank, Bantu Pengguna Atur Keuangan Pribadi

JawaPos.com - Google menghadirkan kemampuan baru pada chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI), Gemini. Kini, pengguna dapat menghubungkan Gemini dengan rekening bank melalui integrasi Google Wallet untuk memperoleh informasi dan wawasan yang lebih personal terkait kondisi keuangan mereka.

Seperti dilansir dari Engadget, melalui fitur ini, pengguna bisa mengajukan berbagai pertanyaan mengenai transaksi dan pengeluaran yang tercatat di rekening bank. Gemini kemudian dapat membantu menganalisis informasi tersebut, termasuk menemukan pengeluaran yang berpotensi tidak diperlukan.

Google mencontohkan, Gemini dapat mendeteksi kenaikan biaya pada layanan berlangganan tertentu. Dengan begitu, pengguna bisa mengetahui perubahan pengeluaran dan mempertimbangkan kembali layanan yang masih dibutuhkan.

Kemampuan Gemini tidak hanya terbatas pada analisis transaksi. Pengguna juga dapat meminta chatbot tersebut menyusun anggaran berdasarkan periode tertentu. Hasilnya dapat dilengkapi dengan grafik dinamis yang menampilkan arus kas, alokasi aset, dan informasi keuangan lainnya.

Gemini bahkan bisa membantu pengguna merencanakan anggaran perjalanan atau liburan. Fitur ini memungkinkan pengguna memperoleh gambaran mengenai pengeluaran yang perlu disiapkan sebelum melakukan perjalanan.

Meski demikian, akses terhadap informasi keuangan pribadi tentu menimbulkan perhatian dari sisi keamanan. Google menegaskan, integrasi tersebut hanya memberikan izin kepada Gemini untuk membaca informasi rekening. Chatbot tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan, mengelola, maupun menginvestasikan uang pengguna.

Penggunaan fitur ini juga bersifat opsional. Pengguna harus memberikan izin terlebih dahulu sebelum menghubungkan rekening bank. Akses tersebut dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan melalui menu pengaturan.

Google mulai meluncurkan integrasi ini untuk Gemini versi web dan aplikasi seluler. Dalam pengembangannya, perusahaan bekerja sama dengan Plaid, perusahaan teknologi finansial (fintech), untuk membantu menghadirkan wawasan keuangan yang lebih mendalam bagi pengguna.

Namun, Google belum mengungkapkan secara terperinci mekanisme kerja sama tersebut. Engadget juga telah menghubungi Google untuk meminta penjelasan lebih lanjut dan akan memperbarui informasinya setelah memperoleh tanggapan.

Kehadiran fitur ini menambah daftar perkembangan chatbot AI yang mulai terintegrasi dengan aktivitas keuangan pengguna. Sebelumnya, OpenAI memperkenalkan kemampuan bagi agen AI untuk melakukan pembelian atas nama pengguna. Langkah serupa juga dilakukan Meta melalui Meta Muse.