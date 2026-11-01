Veda Ega usai Finis P2 di Moto3 Malaysia 2026: Alhamdulillah!

JawaPos.com - Pebalap Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, sukses mengamankan podium kedua pada balapan Moto3 Malaysia 2026. Hasil impresif di Sirkuit Sepang, Minggu (1/11/2026), itu disambut penuh rasa syukur oleh rider asal Indonesia tersebut.

Veda memulai balapan dari posisi kedelapan. Namun, ia langsung menunjukkan kecepatannya dengan merangsek ke posisi lima pada lap-lap awal.

Veda terus menjaga ritme balapannya untuk bersaing di barisan depan. Pebalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu beberapa kali juga terlibat duel serta bertukar tempat dengan Alvaro Carpe, David Almansa, dan Hakim Danish.

Setelah melalui pertarungan sengit, Veda akhirnya berhasil melintasi garis finis di urutan kedua. Sementara itu, Maximo Quiles keluar sebagai pemenang Moto3 Malaysia 2026.

Veda tak bisa menutupi rasa bahagianya dengan pencapaian manis tersebut di Sirkuit Sepang. Podium kedua tersebut terasa semakin manis karena keluarganya hadir langsung untuk menyaksikan perjuangannya.

"Alhamdulillah. Saya sangat, sangat senang bisa meraih podium di sini di Sepang. Terutama seluruh keluarga saya, ayah, ibu, dan adik/kakak perempuan saya, juga sepupu saya datang ke sini dan saya berhasil meraih podium, ini benar-benar lebih seperti lebih dari sekadar luar biasa," papar Veda dalam wawancara usai balapan, Minggu (1/11/2026).

Hasil tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi Veda, terlebih setelah dirinya gagal tampil dalam balapan Moto3 Australia pekan lalu. Dia pun mengaku sangat bahagia bisa menebus kekecewaan tersebut dengan naik podium di Sepang.

"Dan ya, sangat senang juga minggu lalu sayangnya kami tidak bisa balapan di Phillip Island meski saya meraih pole position, tapi ya, saya membayarnya lunas di sini," sambungnya.

Veda juga mendedikasikan hasil positif tersebut untuk keluarga dan seluruh pihak yang selama ini memberikan dukungan. Dia mengaku ingin menikmati momen keberhasilan itu, tetapi tetap menyadari bahwa masih ada seri berikutnya yang harus dihadapi.