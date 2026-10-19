Juara Campus League Biliar 2026 Surabaya Siap Berburu Prestasi di Level Nasional

JawaPos.com - Campus League Billiard Season 1 Regional Surabaya menjadi panggung bagi mahasiswa untuk membuktikan kemampuan sekaligus membuka jalan menuju persaingan nasional.

Sebanyak 27 pemain dari 14 kampus di Jawa Timur bersaing memperebutkan gelar juara dalam babak final di Solid Pool and Cafe, Surabaya, Minggu (18/10).

Ada empat nomor yang dipertandingkan, yakni 9-Ball Men’s Single, 9-Ball Women’s Single, 10-Ball Men’s Single, dan 10-Ball Women’s Single.

Kompetisi ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman bertanding sekaligus mengembangkan potensi sebagai atlet biliar.

Promotor Campus League Billiard Season 1 Chris Lim menilai, antusiasme peserta pada musim perdana ini menjadi modal penting untuk membangun pembinaan atlet biliar yang lebih terarah.

Menurut dia, kompetisi di level kampus perlu berkelanjutan agar mahasiswa memiliki jalur untuk berkembang hingga menjadi atlet profesional.

“Kami ingin para mahasiswa memiliki kesempatan lebih nyata untuk berkembang dari atlet tingkat universitas hingga menjadi atlet profesional di masa depan. Selain itu, kami juga ingin mendorong perubahan standar kompetisi biliar menuju sistem pertandingan yang lebih adil, transparan, serta berbasis prestasi,” kata Chris.

Salah satu juara dari Regional Surabaya adalah Djemy Pradhana, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (Unesa), yang memenangi nomor 10-Ball Men’s Single. Meski berhasil keluar sebagai juara, Djemy mengaku sempat tidak menyangka bisa mengalahkan lawannya di partai final.