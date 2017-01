JawaPos.com - Pembeli di ejumlah pasar di Kota Tepian dibuat ngeri dengan kenyataan harga cabai yang gila-gilaan, naik hingga lima kali lipat. Kenaikan itu terjadi sejak sebelum Natal 2016. Tidak hanya mahal, ''si merah pedas'' itu juga sangat langka.

Pantauan Samarinda Pos (Jawa Pos Group) di Pasar Segiri, Jalan Perniagaan, Samarinda Ulu, menyebutkan bahwa harga cabai menembus Rp 200 ribu per kilogram kemarin (3/1) pagi.

Lonjakan harga itu terjadi bertahap sejak Natal 2016, tahun baru, dan puncaknya kemarin. Pedagang cabai Pasar Segiri Syarifudin mengungkapkan, kenaikan harga cabai itu disebabkan stok yang sedang minim. ''Yang ada stoknya saat ini hanya di Palu, Sulawesi Tengah. Makanya, kami mengambil di sana. Bayangkan, semua pedagang berebut ambil di sana,'' ujarnya di sela-sela melayani pembeli.

Dalam keadaan normal, lanjut dia, pedagang biasanya mengambil cabai di beberapa kota. Misalnya, Mataram, Bali, Palu, dan di daerah Jawa. Namun, saat ini cabai hanya tersedia di Palu.

Dia mengatakan, tren naiknya harga cabai bermula dari harga Rp 45 per kilogram sebelum Natal, kemudian naik Rp 70 ribu per kilogram saat Natal. Belakangan harga cabai terus naik secara bertahap. Pada awal tahun, harga cabai naik menjadi Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per kilogram. Meski harga cabai naik hingga lima kali lipat, lanjut Syarifudin, warga tetap saja membeli.

Dia mengungkapkan, biasanya dirinya menyetok 220 kilogram cabai per hari. Tetapi, khusus kemarin dia hanya meng­ambil 70 kilogram lantaran stoknya minim. Dia mengaku mengambil langsung dari distributor dengan harga Rp 100 ribu per kilogram. Ditambah biaya distribusi Rp 30 ribu dan biaya angkut Rp 40 ribu.