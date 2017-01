Fans Arsenal Sebut Tendangan Kalajengking Giroud Lebih Indah Ketimbang Mkhitaryan

JawaPos.com - Striker Arsenal, Olivier Giroud, baru saja menciptakan gol sensasional dengan gaya kalajengking ke gawang Crystal Palace, (1/01/17). Fans menyebut kalau aksinya itu lebih indah ketimbang gol serupa yang diciptakan pemain Manchester United, Henrikh Mkhitaryan.

Pada laga yang dimenangi Arsenal dengan skor 2-0 tersebut, striker Prancis itu membuat gol lewat tendangan kalajengking menggunakan tumitnya.

Gol ini sangat indah. Mirip dengan yang dilakukan Henrikh Mkhitaryan, tapi dianggap lebih sempurna.

Apalagi, gol yang dilakukan Mkhitaryan berbau offside. Hal ini disebut oleh fans Arsenal versi Giroud lebih sempurna.

Berikutcuitan fans The Gunners soal gol Giroud:

"Remember Mkhitaryan's goal last week? No neither does anybody else now, GIROUD......" @Chris_Hassett80.