Mourinho Buka Pintu Depay Keluar dari Man United

JawaPos.com - Masa depan Memphis Depay akhirnya dikonfirmasi oleh Manajer Manchester United, Jose Mourinho. The Special One, mempersilakan Depay angkat kaki dari Old Trafford.

Nasib Depay semakin tak jelas saja musim ini. Bahkan, sejak musim ini, mantan pemain PSV Eindhoven tersebut hanya memainkan delapan laga, dan baru sekali turun sebagai starter.

Tentu, hal ini membuat pemain 22 tahun tersebut jengah. Dia perlahan tapi pasti seperti tenggelam bersama Red Devils.

Apalagi, terakhir dia tertangkap kamera mengisa rokok shisha. Akibat perilakunya itu, dia dikabarkan bakal dijual oleh Man United pada Januari mendatang karena dianggap tak disiplin.

"Saya harus mengatakan kalau dalam beberapa bulan terakhir Depay memang tak banyak bermain. Katanya, dia ingin meninggalkan kami Januari nanti. Kalau ada tawaran yang datang, kami akan bersedia menerimanya," kata Mourinho dikutip Sportsmole.

Mantan manajer Chelsea itu menyebut kalau lebih memilih untuk mengembangkan pemain muda lainnya. Jadi, tak masalah kalau Depay cabut.