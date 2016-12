Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok Stabil

JawaPos.com - Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional pada libur Natal dan Tahun Baru cenderung stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada sejumlah bahan kebutuhan pokok namun tidak signifikan.

Di Pasar Citayam, Kabupaten Bogor, harga kebutuhan pokok stabil. Harga minyak goreng curah tetap di harga Rp 12.500 per kilogram, gula Rp 15.000 per kilogram, dan telur Rp 12 ribu per kilogram.

"Harga ini stabil selama sebulan terakhir tidak ada kenaikan. Stok juga cukup," kata pedagang sembako, Mahmudin, Sabtu (31/12).

Begitu pula harga sayur mayur menjelang pergantian tahun cenderung stabil. Kenaikan harga terjadi hanya pada jengkol dari harga Rp 32.000 menjadi Rp 40.000 per kilogram. Harha kentang naik dari Rp 12.000 menjadi Rp 15.000 per kikogram.

Pedagang sayur, Tinah mengatakan kenaikan harga terjadi pada harga cabai rawit Jawa. Sedangjan harga bawang merah cenderung stabil.

"Cabai rawit Jawa atau setan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 100.000. Bawang merah stabil Rp 30.000 per kilogram," jelasnya.

Sementara itu harga ayam potong di Pasar Depok Jaya juga cenderung stabil. Harga ayam potong per kilogram Rp 35.000 dengan permintaan kebutuhan yang normal. (cr1/JPG)